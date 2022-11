'Mi cara no es de asco, sino de cansancio', explica Violeta Mangriñán responde indignada a las críticas por sus últimas apariciones públicas No es la primera vez que la 'influencer' tiene que contestar a los comentarios de algunos seguidores

Violeta Mangriñán está atravesando una de las mejores etapas de su vida desde que es madre de la pequeña Gala. La influencer valenciana no para de compartir fotos de todos los momentos junto a su recién nacida, quien vio la luz el pasado 31 de julio. La felicidad impera en la bonita familia que ha formado junto a Fabio Colloricchio, con el que lleva saliendo desde 2017.

Sin embargo, durante estas últimas semanas, Violeta está recibiendo alguna que otra crítica sobre varios aspectos de su persona y de su vida, entre ellas el peso, su función de ser madre y, ahora, los haters la han tomado con su rostro. Y es que, la novia del modelo argentino ha vuelto a estallar por los juicios que están cayendo sobre ella. Esta vez ha sido por los gestos que pone con su cara.

"La gente que piensa que pongo mala cara o cara de asco, no me conocen. Señores, es mi cara, es mi cara!!!", comenzaba diciendo Violeta Mangriñán en su perfil público sobre los que la estaban juzgando, harta de leer comentarios cada dos por tres. "Puedo estar pensando en ponis y arcoiris de colores y sigo teniendo esa cara. No me la puedo cambiar. Culpen a mi madre por haberme parido así", reaccionaba la influencer, poniendo un toque de humor ante tanta crítica.

Tras estas palabras, la pareja de Fabio ha pasado a explicar el motivo por el que estos días se muestre más decaída: "La cara que tengo últimamente no es de tristeza, ni de asco, es de cansancio, mucho trabajo (por suerte) y una bebé recién nacida, prácticamente. No se monten películas que ni Pedro Almodovar", argumentaba.

Con todo y con eso, la influencer ha continuado contestando en su perfil público a través de sus historias: "La gente: 'Seguro que han tenido pelea antes de llegar', 'tiene cara de asco', 'qué cara de prepotente'. Yo: 'Mierda, se me ha olvidado comprar avena para las tortitas de mañana, a ver qué desayuno'", subía Violeta, en una imagen en la que aparecían ella y su novio en la entrega de premios de LOS40 Music Awards, con una nube que salía de su cabeza para dar a entender lo que estaba divagando su mente, a pesar del gesto que pusiese con el rostro.

En la siguiente instantánea, Violeta se ha mostrado a sí misma, con semblante serio mirando al frente, en el coche, y con un pequeño texto que decía lo siguiente: "Tengo cara de mala telenovela colombiana, incluso de mala hos*, pero ya es de serie, no puedo hacer nada", repetía una vez más, añadiendo que, "en el fondo soy un osito de peluche, ya lo sabéis".

No es la primera vez que Violeta Mangriñán se enfrenta a tantas críticas. Hace dos días, algunos seguidores la juzgaban por su físico. Era ella la que se encargaba de hacer público varios comentarios en los que le decían que estaba muy delgada, a lo que la propia protagonista respondía: "Antes de hacer estos comentarios a la ligera, pensadlo dos veces, nunca sabéis por qué puede estar pasando la persona a la que se lo mandáis, gracias". Pero la cosa no se queda ahí, porque hace un par de semanas Violeta era criticada por acudir a eventos y por su forma de vestir.