La sonrisa de Anna Ferrer al hablar por primera vez sobre su novio Mario Cristóbal

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla se ha confesado “muy feliz” cuando respondía a las preguntas sobre su relación con Mario Cristóbal. A mediados del mes de octubre se pudieron ver las primeras imágenes de la influencer junto al joven empresario de una start-up de seguros caminando por las calles de la capital, sin escatimar en muestras de afecto. Ahora la propia Anna ha hablado sobre este noviazgo, apuntando que su pareja no está acostumbrada a la atención pues es una persona anónima. “Cuando te dedicas a esto, tu vida privada ya no es tan privada” explicó a las puertas de las sesiones acústicas de los Grammy latinos en Madrid. Se refirió además a su exnovio Iván Martín, a quien dedicó palabras de mucho cariño. “Al final han sido tres años. Hemos sido muy felices juntos y el cariño está ahí” dijo respondiendo a los comentarios que también le dedicó él hace unos días – dijo que Mario Cristobal es un “buen chaval”-.

Anna está de nuevo en Madrid con el mercadillo de la firma de ropa que comparte con su madre Nonina, una tienda que ha estado de gira por diversas ciudades españolas y que vuelve a la capital (concretamente a la calle Claudio Coello). Madre e hija siguen acercando sus propuestas de prendas y complementos con un sello muy personal, ofreciendo diseños aptos para todos los gustos. Anna, que acompaña a su madre en esta aventura, aseguró además que está contenta por el momento personal que atraviesa la presentadora, a quien está muy unida, junto a Fran Medina. “Ella feliz y yo feliz que que ella lo sea” dijo.

La hija de Paz Padilla rompió la pasada primavera su relación con Iván Martín, con quien salía desde el año 2019. Tres años en los que dieron pasos importantes (como vivir juntos) y también en los que superaron momentos complicados como el fallecimiento de Antonio Vidal, marido de Paz Padilla. Iván, que también es influencer, se convirtió en un gran apoyo para su chica y también para su suegra, de ahí las bonitas palabras que Anna le dedicó en pleno duelo. "Gracias por haber estado al pie del cañón desde el minuto cero. Has sido mi mayor apoyo, mi motor y mi vía de escape. Nunca podré agradecerte todo lo que has hecho por nosotras, no sé que habría hecho sin ti. Te quiero".

A sus 25 años, Anna Ferrer es un referente para miles de seguidores. Licenciada en economía, gestiona junto a su madre la citada marca, que es un sueño hecho realidad para ella. "Desde que acabé la carrera, he estado trabajando y buscando mi motivación. Ahora puedo decir que sé lo que quiero hacer con mi vida: la creación y dirección de una marca de moda es mi sueño", declaró en una entrevista concedida a ¡HOLA!