Paz Padilla habla de su nuevo amor y aclara el tema que produjo su polémica salida de Mediaset

Este mismo verano se conocía que Paz Padilla vuelve a formar parte de la plantilla de Mediaset cinco meses después de su polémica salida. De momento no se ha revelado en qué espacio participará ni cuándo está previsto que vuelva a trabajar, pero en medio de esa espera ha reaparecido ante las cámaras. Lo ha hecho la noche de este miércoles 7 de septiembre, pero no en el grupo del que forma parte sino en Antena 3. La presentadora andaluza ha acudido al plató de El Hormiguero, donde ha querido especificar a Pablo Motos que ella no es ninguna negacionista del Covid-19, un tema que generó una gran controversia por unas declaraciones que hizo sobre la vacunación. "Yo lo único que quería decir es que a pesar de estar vacunado, te puedes volver a contagiar", e, incluso ha relatado su experiencia personal con la enfermedad. "Yo lo he tenido 3 veces, claro que no soy negacionista si he vivido el miedo de estar ingresada sola y asustada en una planta. Lo he pasado mal y además gente que quería también ha fallecido", ha contado.

De la misma manera, Paz ha querido hacer una reflexión sobre lo corta que es la vida dedicada a todas aquellas personas que la han criticado por haber encontrado una nueva ilusión amorosa tras el fallecimiento de su marido, Antonio Vidal, que en el año 2020, con tan solo 53 años, murió a causa de un cáncer. "Se me ha criticado mucho porque se me vio con un chaval y yo quiero hacer una reflexión que tiempo hay que esperar para rehacer tu vida, pero el amor no es algo que se acabe, ni que se dosifique, el amor es inmenso y yo tengo una gran capacidada para amar. Yo aprendí a aceptar la muerte y a que yo tenía que seguir viva y quería sentirme viva el tiempo que esté aquí", ha confesado sobre su relación con el fotógrafo Fran Medina, con el que comenzó su noviazgo el pasado otoño, asegurando que a su esposo le hubiera gustado que ella esté de nuevo feliz ahora que él no está para acompañarla.

En este tiempo, Fran le ha brindado un gran apoyo y ha sido el encargado de acompañar a Paz en algunos de los eventos de su agenda y siempre optando por la discreción. El Guardia Civil, que ejerce como fotógrafo y que incluso la inmortalizó en varias ocasiones para reportajes de ¡HOLA!, le ha devuelto la ilusión. Antes de incorporarse por completo al trabajo, la pareja ha disfrutado de unos días de vacaciones en Cádiz, con el círculo de amigos de la intérprete, y también en Turquía.

Una nueva etapa repleta de proyectos profesionales

La suerte no solo le sonríe en lo relativo a su vida personal, si no también en lo laboral. Después de su precipitada marcha de Sálvame, no ha parado de trabajar en numerosos y diversos proyectos. Junto a su hija, la influencer Anna Ferrer, ha recorrido gran parte de los mercados del país con su NoNieta, una furgoneta en la que estaban disponibles las prendas textiles de su marca de moda No ni ná. De la misma manera, sigue presente en el mundo del espectáculo, tanto en su faceta de actriz y cómica, como en la de conductora televisiva. Pero, posiblemente, el más significativo de todos estos trabajos sea su libro: El Humor de mi vida, una novela autobiográfica que ha sido todo un éxito de ventas, y, que trás su puesta en escena en los teatros españoles, se va a convertir en una película protagonizada por la propia Paz.

