Irene Rosales, indignada por las 'mentiras' que asegura se están diciendo sobre ellos

Mientras Kiko Rivera continúa recuperándose del ictus que ha sufrido este fin de semana, su familia continúa inmersa en un enfrentamiento que inevitablemente afecta a su mujer. Irene Rosales se ha mostrado especialmente dolida por algunas de las declaraciones e informaciones que se han publicado en los últimos días y, sin entrar en detalles, ha asegurado lo siguiente: "Me da tanta pena tener que leer tantas mentiras.... No voy a entrar en absolutamente nada porque mi única preocupación es que mi marido esté al 100%". Sin embargo, la que fuera colaboradora de Viva la vida cuenta con el apoyo incondicional de su hermana, Vanessa, que ha acudido a su hogar para visitar al hijo de Isabel Pantoja tras su ingreso.

Irene Rosales considera que "el tiempo pone a cada uno en su lugar" y continúa diciendo: "Cada uno es libre de opinar, pensar y juzgar lo que quiera pero me da mucha pena leer tantas mentiras que no puedo evitar decirlo", ha añadido ante sus seguidores. En la tarde del martes, la hermana de la colaboradora se acercaba a la casa de Kiko Rivera y su esposa para visitar al músico, que aún está convaleciente tras haber sido ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el día 21 y dado de alta tres días después. Será una de las pocas visitas que recibirá de la familia, tal y como él mismo dijo: "Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos", confirmaba el DJ Rivera en sus redes sociales, pidiendo respeto y comprensión por sus decisiones en un momento tan delicado. Déjenme descansar y recuperarme. Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones no inventen ni hagan daño", añadía.

Segun ha contado Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa, es el propio Kiko Rivera quien le escribe un mensaje a su madre y le dice que no quiere verla sin hacer ningún tipo de referencia a una recomendación médica. Además, insiste en que Isabel Pantoja no ha hablado con ningún médico del equipo que trata a su hijo, ni en urgencias ni en la unidad de ictus. Eso sí, el sábado le dicen que hay demasiadas visitas después de la cantidad de amigos que han acudido al hospital para ver al DJ.

Las declaraciones de Kiko e Irene vienen tras las palabras de Isa Pantoja, que aseguraba que tanto ella como su madre, Isabel, habían intentado ver al DJ pero se les había denegado la petición. "Yo no quería hablar de nuestros problemas, solo darle un abrazo", ha confesado la colaboradora durante su intervención en El programa de Ana Rosa. Además, explicaba que la cantante de Marinero de luces "lo está pasando mal", pero solo tenía palabras de agradecimiento y cariño para su cuñada, que ha estado siempre pendiente de Kiko y las niñas, Ana y Carlota, que tienen 6 y 4 años respectivamente.

Las palabras de amor hacia Irene llegaban también por parte de Kiko Rivera, que nada más despertarse en el hospital escribía el siguiente mensaje: "Me quedo con ese cariño recibido pero hoy quiero agradecer a mi mujer Irene, que no me ha dejado ni un minuto". "Todavía le queda por aguantarme, espero que muchos años más", añadía con una fotografía en la que aparecían cogiéndose de la mano en la cama del centro hospitalario.

Kiko Rivera e Irene Rosales han vivido un susto "tremendo" cuando en torno a las tres de la madrugada del viernes sufría un ictus y era ingresado de urgencia en el hospital de Sevilla. Un día antes el DJ explicaba a sus seguidores que se encontraba mal, y que un pequeño contratiempo le había obligado a cancelar algunos de sus compromisos musicales, aunque no le daba mayor importancia al considerar que se trataba de sus problemas habituales de salud, teniendo en cuenta que sufre gota desde hace algunos años.