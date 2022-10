Las pruebas que demuestran que Tamara Falcó todavía no ha roto todos los vínculos con Iñigo Onieva

Tan pronto como se hizo pública la deslealtad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó a finales del mes pasado, ésta tomó una drástica decisión y borró inmediatamente la foto de su anillo de compromiso en su perfil social. Con sólo este gesto, la celebritie dio a entender lo que era un secreto a voces: que el romance entre la marquesa de Griñón y el empresario había pasado a mejor historia. Lo siguiente era dejar de seguirlo en redes, algo a lo que Íñigo respondió con el consiguiente unfollow. Pero han pasado más de dos semanas y Tamara mantiene más de 20 publicaciones junto a su ex. ¿Por qué no ha borrado todas estas fotografías?

Un ritual frecuente entre 'celebrities'

Cuando una pareja de famosos rompe, lo habitual es que cada uno de ellos elimine de sus cuentas sociales todas aquellas publicaciones que los vinculaban. Lo hemos visto, por poner solo un ejemplo, con Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo de la infidelidad de este. Sin embargo, Tamara mantiene numerosas fotografías y vídeos junto al que hasta hace nada iba a convertirse en su marido. Cabe recordar que la marques de Griñón, ya explicó en sus últimas declaraciones en México que el perdón era una cosa en la que "estaba trabajando".

Podríamos pensar que mantiene algunas de ellas por compromisos profesionales (de hecho, hay al menos una en el photocall de una firma a la que la marquesa está ligada). Pero ¿y todas las restantes? Por ejemplo, la de la fiesta a la que acudieron disfrazados de personajes de Juego de tronos. También hemos encontrado varias en actitud realmente romántica: besándose o con Onieva dormido y agarrando el brazo de su entonces novia. Esta última, de hecho, es de solo diez días antes de que estallara el escándalo. Tamara incluso conserva imágenes de los momentos más importantes en los que el empresario coincidió con su madre Isabel Preysler y la actual pareja de ésta, Mario Vargas Llosa.

Los intentos desesperados de Íñigo por arreglarlo

Nada más viralizarse el vídeo en el que el ya ex de Tamara se besaba con otra mujer en una fiesta, este hizo lo imposible por no perderla. Primero le contó que eran anteriores al comienzo de su relación; después, cuando ya no pudo disimular, se resistía a aceptar el ultimátum de la que iba a ser su esposa. Íñigo estaba arrepentido, pero evidentemente la decisión no tenía marcha atrás y ha terminado mudándose a casa de su madre. Así lo aclaró ella, que se enfrentó a los medios y explicó sin tapujos lo sucedido. Ahora bien, frente a esta contundencia en sus palabras, cuesta entender que Onieva continúe vivo en su perfil social. Quizá la marquesa de Griñón, consciente de que el pasado no se puede borrar, quiera así dar muestras de que no se arrepiente de nada de lo vivido y demuestre que casa baches se aprende.

Su seguidores se lo recriminan

Tamara ha vivido dos éxitos televisivos casi consecutivos: primero, ganando Masterchef Celebrity 4 y después, este verano, con el documental La marquesa. En él veíamos todas las personas relevantes en su mundo y, por supuesto, no faltaba Íñigo, que parecía ser su máximo apoyo para emprender nuevos caminos empresariales. De todos sus avances profesionales da buena cuenta en sus redes, pero sus seguidores no pierden la oportunidad de recordarle que no es buena idea que mantenga las fotos con su exnovio. "Te mereces que te respeten", "Borra sus fotos" o "No te merece" son algunos de los mensajes que le dejan. ¿Se deshará de ellas o todavía no ha podido pasar página?

