Ana Boyer, sobre el desengaño de Tamara Falcó: 'Siempre la vi a ella con plena confianza y adopté la misma postura'

Ana Boyer ha sido uno de los grandes apoyos de Tamara Falcó en esta complicada etapa de su vida. Tras salir a la luz los vídeos en los que Iñigo Onieva besaba a otra mujer, la hija menor de Isabel Presyler puso rumbo a Madrid para estar al lado de la empresaria y darle su cariño. Este jueves Ana ha pronunciado sus primeras palabras sobre este delicado tema: "Siempre la vi a ella con plena confianza y adopté la misma postura que ella y mi madre igual, porque ella, si ve a Tamara feliz, también está ilusionada".

Así mismo, ha aclarado que prefiere no entrometerse en una posible conversación pendiente entre Iñigo y la colaboradora televisiva. "No es mi lugar, es algo que tienen que hablar ellos". Tamara ha confesado que su familia ha sido su gran refugio. Después de poner punto y final a su relación con el ingeniero, se instaló temporalmente en casa de su madre, donde no ha parado de recibir visitas que han animado sus días. Precisamente, un camión de mudanzas ha recogido este miércoles parte de las pertenencias que quedaban en el piso que compartía con Iñigo para llevarlas a la finca ubicada en Puerta del Hierro.

La ganadora de MasterChef Celebrity incluso ha compartido una graciosa anécdota que ha protagonizado su ahijado Miguel (4), el primogénito de Ana y Fernando Verdasco. "Es un niño super inteligente, hila super fino igual que su abuelo (Miguel Boyer) y su madre, él se está dando cuenta de lo que ha pasado y me ha dicho que si King Kong va a tener que aplastar a alguien". Igualmente, su hermano Enrique la llamó para animarla y comunicarle que está en la búsqueda de un nuevo novio para ella.

Esta no es la primera vez que la Marquesa de Griñón explica que su sobrino se ha encargado de sacarle una sonrisa, puesto que tras el fallecimiento de Carlos Falcó, la diseñadora explicaba que la inocencia del niño despertaba en ella la mejor de las sensaciones. "La primavera siempre ha sido símbolo de la vuelta a la vida. Mi ahijado, Miguel, con su añito recién cumplido, me recuerda justamente eso". Una alegría que ahora se ha multiplicado con el nacimiento de Mateo (2), que también es una parte esencial de su vida.

Ana Boyer lleva una vida nómada, puesto que suele desplazarse junto a su marido, Fernando Verdasco, a distintos puntos de la geografía mundial para atender a sus compromisos profesionales. Sin embargo, siempre que le es posible, vuelve a la capital de España para reencontrarse con sus seres queridos. Especialmente unida se encuentra con Tamara, con la que ha compartido gran parte de su infancia y juventud construyendo así una gran amistad.

