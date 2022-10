De Rosa Benito a Ortega Cano, por qué sigue en el punto de mira la familia de Rocío Jurado

La familia de Rocío Jurado sigue estando en el punto de mira. A pesar de llevar un tiempo alejada de los focos, Rosa Benito ha vuelto a estar de actualidad por el enfrentamiento que mantiene con Rocío Carrasco por sus declaraciones en la segunda parte de su documental. "Lo que se está diciendo no es lo que yo he vivido", asegura la peluquera, que cuenta con el apoyo absoluto de su hija Rosario. Amador Mohedano, por ahora, guarda silencio. "No voy a decir nada más porque no me vais a creer ninguno, en su momento lo contaré, ahora mismo no voy a decir nada", sostiene. Ortega Cano, por su parte, intenta mantenerse al margen de este tema, pero su crisis con Ana María Aldón encadena un titular con otro. Y Rocío Flores ha desaparecido de la televisión. Ya no trabaja como colaboradora y estaría distanciada de Olga Moreno, exmujer de su padre, Antonio David Flores.

- Las claves del enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Rosa Benito

Rosa Benito y Rosario Mohedano contra Rocío Carrasco

La polémica persigue a los miembros más mediáticos de 'la más grande'. Rocío Carrasco ha anunciado medidas legales contra Rosa Benito después de que esta pusiera en duda la autenticidad de algunos de los documentos que presentó en su docuserie En el nombre de Rocío. "Hay que ser ducha en muchas cosas, no solamente en tener la boca muy grande y muy suelta. Uno no puede darle al dedito compulsivamente porque el que queda en ridículo y se muestra como es, es el que lo hace. Rosa Benito no puede acusarme a mí, a una cadena y a un equipo de falsificación de documento privado", denunció. Además, se mostró muy firme cuando sintió que su tía se refería a ella como "mala madre y mala hija". "Ya podéis decir lo que queráis que ya los que quedáis retratados de los pies a la cabeza sois vosotros. Ya no hacéis más daño. Porque vosotros lo que queríais era verme en casa, medicada, metida en la cama y callada, ¿verdad? Pues ya no, eso se terminó", manifestó con firmeza.

La peluquera, tras conocer las intenciones legales de su sobrina, defiende que "si estás en paz con tu conciencia, ninguna palabra podrá hacerte daño". Rosario Mohedano, por su parte, se muestra prudente ante la supuesta demanda. "Uno puede querer poner, pero luego que admitan a trámite, que avance, es muy complicado". Eso sí, la relación con su prima está totalmente rota desde el pasado verano. "No te conozco", dijo Rosario, a raíz de las declaraciones de Rocío Carrasco sobre su participación y caché en la gala Rocío siempre.

Ortega Cano y su ¿separación? de Ana María Aldón

Rocío Carrasco tampoco se amedrenta ante Ortega Cano. Incluso se planteó un cara a cara con él en televisión. "Cuando quiera, aquí estoy. Lo que pasa es que creo que no va a querer, pero aquí estoy", insistió. Pero el torero, de 68 años, está centrado en su matrimonio con Ana María Aldón, que lleva en crisis desde verano. Tras varios meses de dificultades y enfrentamientos públicos, la pareja podría estar negociando su separación y el diestro ya se habría puesto en contacto con un abogado especializado en derecho matrimonialista.

Rocío Flores y su desaparición televisiva

Estas situaciones se producen mientras Gloria Camila participa en Pesadilla en el paraíso y con Rocío Flores fuera de la televisión. No colabora en El programa de Ana Rosa ni defiende a su tía en el concurso. Ahora está centrada en redes sociales, trabajando con diversas marcas. Muy comentada ha sido su no felicitación de cumpleaños a Olga Moreno. El año pasado le dedicaba este precioso mensaje: "Muchas felicidades a uno de mis pilares, gracias por estar siempre, te quiero con locura, OA". Este año, en cambio, no se ha pronunciado públicamente, un gesto que podría evidenciar su distanciamiento con la malagueña, que acaba de confirmar su relación con Agustín Etienne.