Dos hermanos separados: las víctimas de la guerra por la herencia de Anne Heche

La muerte de la actriz Anne Heche, de 53 años, en un accidente de tráfico dejó tras de sí una desagradable batalla legal entre su exmarido James Tupper y su hijo mayor Homer por el control de los bienes de la actriz que no deja de complicarse. El proceso acaba de sumar un capítulo que saca a la luz una triste realidad: la de dos hermanos separados. La actriz fue madre de dos hijos Homer Heche Laffoon, de 20 años, nacido de su matrimonio con el cámara Coley Laffoon, y Atlas Heche Tupper, de 13 años, de su unión con el actor James Tupper, del que estaba separada. El mayor trata de obtener el control del patrimonio de la actriz, una petición legal a la que ahora ha sumado más argumentos, tratando de demostrar que es más apto que James Tupper, ex de la artista.

El hijo mayor de Anne Heche despide roto de dolor a la actriz: ‘Me he quedado sin palabras, con una tristeza profunda’

Anne Heche, bajo investigación por delito grave de tras su accidente automovilístico

VER GALERÍA

Según detalla Homer, Tupper está dificultando que se comunique con su hermano Atlas desde que el pasado agosto murió su madre. Aduce además que el mensaje que Tupper asegura que refleja la voluntad de la actriz (en él sería el propio James el elegido como gestor de su patrimonio) no es válido, pues la firma no se corresponde con la de su madre y además no contó con la validación de dos testigos como manda la ley. Más leña en el fuego de este conflicto que comenzó a principios de septiembre, apenas unas semanas después de la muerte de la protagonista de Seis días y siete noches. Recordamos lo que ha pasado.

Las claves del enfrentamiento

El hijo mayor de Heche, Homer presentaba una petición para hacerse cargo del patrimonio de la artista: “El patrimonio consta de dos herederos: Homer Heche Laffoon y Atlas Heche Tupper. Homer Heche Laffoon es mayor de edad y, por tanto, el administrador propuesto. Atlas Heche Tupper es menor de edad”. Solicitaba entonces el nombramiento de un tutor para que representara los intereses de su hermano adolescente, apuntando que quería participar en el proceso de seleccionarlo pero sin querer asumir él este papel. La respuesta del exmarido de Heche no se hizo esperar.

VER GALERÍA

James Tupper, que estuvo junto a la artista durante once años (de 2007 a 2018) y es el padre de su hijo pequeño, respondió afirmando que tiene el que sería el último testamento de la actriz fechado en 2011. Un mensaje que señalaría lo siguiente: “Mis deseos son que todos mis activos pasen al control del Sr. James Tupper para que los utilice para criar a mis hijos, y, luego, dárselo a los niños". El también actor explicó además que no consideraba a Homer adecuado para hacerse cargo de tal cantidad de dinero, dado que aún es muy joven y apuntando a la distante relación que tenía con su madre en los últimos meses. Ha dicho además que no tienen un contacto cordial y que Homer no ha querido contactar con su hermano y con él desde que murió la actriz.

El contraataque de Homer ha sido inmediato, añadiendo a su petición inicial las consideraciones antes mencionadas, como el que un correo electrónico no se pueda considerar como un testamento válido por la falta de firma y debido además a que no está manuscrito por la artista. Ha dicho además que las afirmaciones de Tupper (sobre todo las que hace en referencia a su capacidad y a la relación que tenía con su madre) son “inexactas e infundadas”. Le considera además un manipulador y ha expuesto lo difícil que es para él contactar con su hermano menor, pues cuando lo ha intentado se ha encontrado con obstáculos de parte del exmarido de su madre. Versiones encontradas que siguen recrudeciendo el enfrentamiento.

La vida de la actriz Anne Heche se truncó en un accidente de tráfico el pasado 5 de agosto, tras el que fue trasladada a la unidad de quemados del hospital West Hills en Los Ángeles. Por desgracia ya estaba en muerte cerebral y falleció seis días más tarde. En los últimos años estaba bastante alejada de la gran pantalla. Se espera que el próximo 23 de enero se publiquen unas memorias póstumas de la actriz, tituladas Call Me Anne (Llámame Anne), donde haría un repaso por lo que para ella fue la fama y hablaría de su relación con actores como Harrison Ford y Ellen Degeneres.