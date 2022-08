Anne Heche, bajo investigación por delito grave de tras su accidente automovilístico

La actriz estadounidense Anne Heche, de 53 años, continúa en estado crítico después de sufrir un grave accidente de tráfico en Los Ángeles por el que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital el pasado 5 de agosto. A pesar de en varios medios internacionales aseguraron hace varios días que la intérprete de All rise se encontraba intubada pero en una situación "estable", al parecer está en coma y se debate entre la vida y la muerte. Días después de la trágica colisión de su vehículo contra una casa, provocando también el incendio del inmueble, el departamento de policía de de la ciudad investiga si la protagonista de Seis días y siete noches conducía bajo los efectos del alcohol o de cualquier otro estupefaciente. De hecho, los agentes de policía han obtenido una orden de las autoridades judiciales para poder realizarle un análisis de sangre.

Anne Heche: las impactantes imágenes de su accidente

"Recibimos una orden el mismo día del accidente de tráfico, que fue el 5 de agosto. Dicha petición era para extraer sangre y se está realizando una investigación mientras se esperan los resultados del análisis", ha declarado un representante de la policía de Los Ángeles a Page Six. Si finalmente el resultado del test fuera positivo, Anne Heche se enfrentataría a un delito menor de DUI (Driving Under the Influence), ya que la dueña de la casa ha denunciado haber necesitado asistencia médica después de la colisión del vehículo. Eso sí, todo dependerá de los antecedentes legales que tenga la actriz, de la que todavía no se ha confirmado que hubiera tomado ningún tipo de sustancia o fuera bajo los efectos del alcohol.

"Si cualquier persona va 20 millas por encima del límite de velocidad (32km/h) en un área residencial, eso se puede considerar como una conducción imprudente. Siempre van a barajar la posibilidad de que el conductor pudo haber estado bajo la influencia de drogas o alcohol y por eso tienen que descartarlo. Como Anne está en el hospital, me imagino que se tomarán su tiempo, dado que no puede irse a ningún sitio. Además, como es un personaje público probablemente no tengan prisa por arrestarla", ha explicado la analista Emily Baker, exfiscal de distrito del condado de Los Ángeles, en People.

Anne Heche está en coma y sufre graves quemaduras en el cuerpo tras su accidente de coche

Por el momento, Anne Heche continúa ingresada, con respiración asistida y en estado crítico: "Tiene una lesión pulmonar significativa que requiere ventilación mecánica y quemaduras que requieren intervención quirúrgica", explicó en un comunicado el pasado lunes el representante de la actriz . "Está en coma y no ha recuperado el conocimiento desde poco después del accidente", añadió sobre la colisión que ocurrió en la avenida Walgrowe del barrio de Mar Vista, cerca del aeropuerto de Santa Mónica.