Anne Heche está en coma y sufre graves quemaduras en el cuerpo tras su accidente de coche

Las últimas informaciones que llegan desde Los Ángeles (California, EE.UU.) sobre el estado de salud de Anne Heche no son nada halagüeñas. La actriz se debate entre la vida y la muerte en el hospital tras el aparatoso accidente de tráfico que sufría el pasado viernes de madrugada, cuando estrellaba su coche contra una casa que después se incendió. "Está en coma y no ha recuperado el conocimiento desde que sucediera todo", ha explicado su representante a People.

La intérprete de 53 años tiene una severa lesión pulmonar que requiere ventilación mecánica , además de padecer graves quemaduras en el cuerpo que le han obligado a ser intervenida quirúrgicamente. La protagonista de títulos como American Playboy y Volcano, que está intubada, sigue por tanto en estado crítico y desafortunadamente no ha mejorado en los días posteriores al suceso.

Los familiares de la actriz, en 'shock'

La familia y los más íntimos de Anne Heche, por su parte, tratan todavía de asimilar lo ocurrido tras el 'shock' inicial. Sobre los hechos que tuvieron lugar el 5 de agosto, la ganadora del premio Emmy circulaba a gran velocidad cuando se salió de la carretera y chocó contra una vivienda en el número 1700 de South Walgrove Ave. Su vehículo, un Mini Cooper de color azul, se empotraba y el impacto originaba una gran bola de fuego en la que la actriz quedaba atrapada.

Tras ello, según ha explicado un portavoz de la Policía, fue trasladada de urgencia al centro médico por los profesionales del departamento de bomberos. Tal fue la magnitud del accidente, que el equipo de extinción tardó más de una hora en acceder, confinar y apagar por completo las llamas dentro de la estructura de la residencia seriamente dañada.

Apoyo de sus compañeros de profesión

Horas antes del suceso, la intérprete había publicado un nuevo episodio de su podcast Better Together donde hablaba sobre "beber vodka y vino" cuando tienes un "mal día". A pesar de que no se sabe cuándo grabó el programa junto a la presentadora Heather Duffy, la actriz decía además que "a veces los días simplemente apestan". En estos momentos tan difíciles para ella, muchos compañeros de profesión han querido mandarle todo su apoyo, entre ellos Alec Baldwin.

"Solo quiero enviar mis mejores deseos y mi amor a mi vieja amiga. No hay muchas mujeres con las que haya trabajado que sean tan valientes y talentosas como ella. Espero que todo salga bien y superes esto. Te quiero", decía el actor con estas conmovedoras palabras. En los últimos meses, Anne Heche no ha parado de trabajar y en junio terminó el rodaje de Girl in Room 13, serie que se estrenará este año. También ha protagonizado el thriller psicológico The Vanished para Netflix y la película Thirteen minutes.