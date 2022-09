Todos contra todos: la familia de Anne Heche se pelea por su patrimonio El exmarido de la difunta actriz y su hijo mayor no logran llegar a un acuerdo sobre quien debe ser el albacea de los bienes de Anne

La familia de la fallecida Anne Heche parece estar en pie de guerra por el control del patrimonio de la actriz. Su exmarido James Trupper ha informado al portal de noticias estadounidense Page Six que la protagonista de Seis días y siete noches le había nombrado albacea de todos sus bienes cuando comenzaron su noviazgo allá por el año 2011. "Mis deseos son que todos mis activos pasen al control del Sr James Tupper para que los utilice para criar a mis hijos, y, luego, dárselo a los niños", dice el actor que rezan estos mensajes. De la misma manera, el artista ha señalado que cree que Homer Laffon, el primogénito de Anne, no es la persona más adecuada para hacerse cargo de tal cantidad de dinero, tanto por su juventud como por la poca relación que mantenía con su madre en sus últimos días.

Cabe recordar que Homer, de 20 años, había pedido ante el Tribunal Superior de los Ángeles ser nombrado el administrador único de los bienes de la artista. De la misma manera, entre los documentos que presentó se registraba una petición formal para ser nombrado tutor ad litem de su hermano pequeño Atlas, de 13 años, para convertirse en la figura que vele por los intereses del menor durante el tiempo que dure este procedimiento si fuese necesario. Ahora, tras conocerse la existencia de este email, Homer afirma que James Trupper es tan solo un manipulador que quiere tomar el control sobre las últimas voluntades de su progenitora y su herencia.

Unas acusaciones que no han gustado para nada al intérprete que ha sacado a la luz la supuesta mala actitud que el hijo de Coleman Laffon, primer esposo de Anne Heche, ha tenido con él y con su vástago. Desde cambiar las cerraduras del apartamento que ambos vivían, impidiendo así que el benjamín de la casa pudiera acceder y recoger sus pertenencias, hasta evitar cualquier contacto con ellos, desde personal a telefónico, para aclarar los asuntos que se quedaron pendientes tras el triste fallecimiento de la artista a los 53 años. Además alega que él mismo ha criado a ambos niños desde que eran muy pequeños y que lo único que quiere es su bienestar.

Según la petición que ha presentado James, él mismo administraría el patrimonio o, si fuera necesario, contrataría los servicios de un fiduciario profesional privado. También ha afirmado que, "en cualquier caso, no existe una necesidad urgente de nombrar un administrador especial con carácter de urgencia". TMZ ha informado que ante esta petición, el abogado del hijo mayor de Anne, ha dicho que "prefiere ver la administración del patrimonio en los tribunales y no en los medios, ya que sus documentos legales hablan por sí mismos". No parece que vaya a haber un acuerdo por el momento y habrá que esperar para ver que pasa con la herencia de la difunta actriz.