Coleman 'Coley' Laffoon y James Tupper, exparejas de Anne Heche, la recuerdan

La muerte de Anne Heche a los 53 años ha sido un duro golpe para muchos de sus familiares, amigos y compañeros de profesión, impactando así en el mundo cinematográfico. Y es que, desde que la actriz falleciese el pasado viernes 12 de agosto, a causa de un grave accidente de tráfico -que le mantuvo en coma en el hospital durante una semana-, muchos han sido los que han lamentado la pérdida, sobre todo sus hijos y los que fueran sus maridos: Coleman 'Coley' Laffoon y James Tupper. Los dos han llorado la marcha de Anne Heche y, tanto uno como otro, le han querido recordar con emotivos homenajes.

Fallece la actriz Anne Heche a los 53 años tras sufrir un grave accidente

Tras el fallecimiento de Anne Heche, muchos han sido los que han lamentado su muerte. Entre ellos estaba Coleman Laffoon, más conocido como Coley, el primer marido de la actriz, con el que se casó en 2001 -poco después de empezar su relación- y con el que tuvo un hijo llamado Homer, de 20 años. El actor rendía homenaje a la que fuera su mujer a través de su perfil público, con un emotivo vídeo en el que aparecía él mismo hablando sobre lo que significó Anne para él: "A raíz del fallecimiento de Anne, solo quería decir algunas cosas. Uno, la amaba y la extraño y siempre lo haré. Dos, Homer está bien. Él está de duelo, por supuesto, y es duro. Es realmente difícil, como probablemente cualquiera pueda imaginar, pero está rodeado de su familia, es fuerte y va a estar bien", expresaba emocionado, añadiendo que eran unos momentos complicados tanto para él como para su hijo, pero que se tenían "el uno al otro y tenemos mucho apoyo y vamos a estar bien".

El hijo mayor de Anne Heche despide roto de dolor a la actriz: ‘Me he quedado sin palabras, con una tristeza profunda’

A los seis años, el matrimonio entre Anne Heche y Coleman Laffoon se rompía y comenzaba una relación con James Tupper, la más duradera de todas -desde 2007 hasta 2018, concretamente once años- y con quien también tuvo otro hijo, Atlas, de 13 años. Momentos después de que se produjera el terrible accidente, el intérprete de Big little liars compartía en su perfil una imagen de Heche, con el hijo que tienen en común, a la que acompañaban unas palabras de cariño y ánimo en su recuperación, aunque desgraciadamente, la actriz no sobrevivió: "Pensamientos y oraciones para esta encantadora mujer, actriz y madre, esta noche Anne Heche, te amamos", se podía leer debajo de la imagen, redactado con mucha pena. Y, horas antes de fallecer, Tupper tenía ya en su recuerdo a la actriz: "Te quiero para siempre", escribió el artista en su perfil público, junto a un emoticono de corazón roto.

La familia de Anne Heche confirma el peor diagnóstico: ‘No se espera que sobreviva’

Anne Heche fallecía el pasado viernes 12 de agosto a causa de un trágico accidente de tráfico. Tras una semana en coma ingresada en un hospital de Los Ángeles, la actriz no se pudo reponer del grave derrame cerebral al que hacía frente. Los propios familiares de la artista, habían transmitido en un comunicado -poco antes de que muriese- las pocas esperanzas que tenían de que la situación cambiase y así Anne consiguiera salir adelante. Era el representante de la familia que, con estas palabras, comunicaba la muerte de la actriz: "Hoy perdimos una luz brillante, un alma amable y alegre, una madre amorosa y una amiga leal. La echaremos mucho de menos, pero vive a través de sus hermosos hijos, su obra icónica y su apasionada defensa".