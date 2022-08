Anne Heche, una intensa vida de éxitos profesionales y apasionantes historias de amor

El mundo del espectáculo llora la prematura muerte de Anne Heche a los 53 años. La actriz sufrió un terrible accidente de coche que la dejó en estado de coma cerebral, que, desgraciadamente, no ha podido superar. Una vida de lo más intensa en la que siempre estuvo muy presente el arte. La intérprete nació en 1969 y con tan solo 12 años comenzó a hacer sus pinitos en la actuación en pequeños teatros locales para así sacarse un dinero extra y ayudar en su casa que pasaban por algunos apuros económicos. Sin embargo, no empezó a ver en esta industria una salida profesional seria hasta que cumplió los 17, puesto que al acabar el instituto tomó la decisión de dejar todo atrás y mudarse a Nueva York para probar suerte sobre los escenarios.

Una decisión que fue de lo más acertada, puesto que pronto encontró su lugar delante de las cámaras. En 1985, logró su primer papel protagonista en la ficción estadounidense Another World, una de las series más longevas de la televisión norteamericana que cuenta con un total de 36 temporadas. 4 años de una actuación excelente en la que demostró su gran versatilidad al dar vida a las gemelas Vicky Hudson y Marley McKinnon. Un personaje doble que la llevó a ganar el Daytime Emmy Award en 1991, ya había estado previamente nominada a este galardón en 1986 por este mismo proyecto televisivo. Pero, sin ninguna duda, su gran éxito fue la comedia romántica Siete días y siete noches (1999) en la que compartió cartel con Harrison Ford.

Una vasta carrera en la que trabajó codo con codo con otras estrellas de primer nivel como Johnny Depp o Asthon Kutcher. En la actualidad, estaba completamente volcada en la producción del podcast Better Together. Precisamente, en el último capítulo de esta emisión radiofónica, que ya ha sido eliminado de todas las plataformas, relataba que no se encontraba en su mejor momento personal. Al margen de lo laboral, tuvo una intensa vida sentimental, puesto que el amor llamó a su puerta en diversas ocasiones.

Su primera relación pública fue con el también actor Steve Martin. Sin embargo, si hay un romance que le hizo acaparar titulares fue el que compartió durante 3 años con Ellen DeGeneres. La pareja se conoció en 1997 y pronto se convirtieron en uno de los referentes de la comunidad LGTBI en una década en la que todavía quedaban muchos prejuicios que derribar en referencia a este tema. La propia presentadora al saber la terrible noticia de su ingreso hospitalario quiso desearle la mejor de las suertes en su recuperación al mismo tiempo que confesaba que no mantenía ningún tipo de contacto con la que fue su novia. Cabe recordar que Anne Heche puso punto y final a su historia con la comunicadora para comenzar un noviazgo con su buen amigo el cámara Coleman Laffon.

Con Colye, como se le conocía en su entorno más cercano, pasó por el altar tras solo 12 meses después de acabar su anterior idilio, fruto de este matrimonio nació su primogénito Homer (20). En cambio, en 2008 se divorciaron porque la intérprete se había enamorado de James Truper, con el que estuvo unida hasta 2018 y dieron la bienvenida a un hijo en común Atlas (13). Una gran persona que se ha ido demasiado pronto cuando todavía le quedaba mucho que contar, vivir y disfrutar junto a todos aquellos que la querían.