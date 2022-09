Homer, el hijo mayor de Anne Heche, quiere ser el encargado del patrimonio de la actriz

Homer Laffon, el primogénito de Anne Heche, ha pedido tener el control en exclusiva del patrimonio de su madre, tras su prematura muerte a los 53 años el pasado 12 de agosto en un terrible accidente automovilístico, puesto que la actriz no contaba con un testamento formal en el momento de su fallecimiento. Un hecho que crea un vacío legal y que ha llevado a este joven de 20 años a iniciar los trámites necesarios para que el Tribunal Superior de Los Ángeles lo nombre como administrador de los bienes de la artista según ha podido conocer el portal de noticias estadounidense Page Six. De la misma manera, entre estos documentos también se encuentra una petición formal de ser nombrado tutor ad litem de su hermano pequeño Atlas, de 13 años, para convertirse en la figura que vele por los intereses del menor durante el tiempo que dure este procedimiento si fuese necesario.

Un proceso que ya está en marcha debido a que está previsto que la primera sesión de este caso tenga lugar el próximo 11 de octubre, pero todo apunta a que este será un procedimiento bastante largo, ya que Homer ha reconocido que no sabe a cuánto asciende exactamente la fortuna de la protagonista de Siete días y seis noches. Por este motivo, será la corte la encargada de hacer una contabilidad forense, es decir, un estudio profundo en el que se analice la situación financiera de Anne Heche, tanto en propiedades como en el número de ingresos que percibió la actriz a lo largo de su larga carrera profesional repleta de exitosos trabajos.

Esta no es la primera vez que Homer toma la palabra de manera pública tras la trágica pérdida de su progenitora porque a los pocos días del fatal desenlace de la compañera de reparto de Harrison Ford, él fue el encargado de lanzar un emotivo comunicado público en el que daba las gracias a todos los fans que habían mandado sus condolencias a la familia a la vez que expresaba el estado de shock en el que todos ellos se encontraban. "Mi hermano Atlas y yo hemos perdido a nuestra madre. Me he quedado sin palabras y con una tristeza profunda. Espero que ahora esté libre de dolor y comience a explorar lo que me quiero imaginar como una libertad eterna", escribió el muchacho haciendo una clara referencia a los dolorosos baches personales que habían marcado la vida de la artista.

Cabe recordar que Homer es fruto del matrimonio de Anne Heche con el operador de cámara Coleman Laffon. Su relación se acabó en 2008 y al poco tiempo la intérprete comenzó un nuevo idilio con James Truper con el que dió la bienvenida al mundo al pequeño Atlas. Parece ser que ambos mantienen una relación fraternal cordial y que el mayor de ellos va a ser el responsable de cerrar los asuntos pendientes que su madre dejó sin resolver para así cuidar al benjamín de la casa.

