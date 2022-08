Ellen DeGeneres lamenta la muerte de Anne Heche: recordamos su historia de amor que revolucionó Hollywood

Este es un día triste. Envío todo mi amor a los hijos, familia y amigos de Anne». Con este mensaje, Ellen DeGeneres se despedía de quien fue su gran amor a finales del siglo XX y que ha fallecido como consecuencia del accidente de coche que sufrió el pasado 5 de agosto. La historia entre Anne y Ellen se convirtió en un icono para el colectivo LGTB, en un momento en el que ser abiertamente homosexual no era lo habitual, e incluso, podía afectar no pocas carreras profesionales.

Un amor que comenzó tras los Oscar

Todo comenzó en una de esas fiestas posteriores a la gala de los Oscar, el 24 de marzo de 1997. Según relató la propia Anne en Call Me Crazy, su libro autobiográfico, fue amor a primera vista. «Esa noche cambió mi vida para siempre», escribió. Eran años en los que una relación entre dos mujeres sencillamente no se visibilizaba. Ellen DeGeneres, por entonces, triunfaba en televisión con la sitcom Ellen, en la que hacía una recreación más o menos ficcionada de sí misma. Unos meses antes, había comunicado a su equipo la decisión de sacar a la protagonista (lo que implicaba salir ella misma) del armario. Y lo hizo pese a las advertencias de que no era una buena decisión. Pero la homosexualidad de DeGeneres era un secreto a voces. El 30 de abril se emitía The Puppy Episode, el capítulo de la serie en el que la protagonista se enamoraba de una mujer interpretada por Laura Dern. Para entonces, ya llevaba un mes saliendo con Anne.

Lo más impresionante de aquella relación fue que en ningún momento se ocultaron. Ahora puede no parecer gran cosa, pero hace 25 años fue toda una revolución en Hollywood y en el mundo entero. El mundillo del espectáculo se escandalizó; les auguraron a ambas un descalabro profesional. Los títulos más conocidos de Anne Heche (Siete días y siete noches, Donnie Brasco o el remake de Psicosis) se estrenaron durante el tiempo en que ambas estuvieron juntas. En paralelo, Ellen cerraba su comedia de situación Ellen (con la breve aparición de Anne en un par de episodios) y, poco después de la ruptura entre ambas, comenzaba una nueva carrera como presentadora de su show, que se ha cancelado hace solo unos meses tras las graves acusaciones de sus trabajadores.

El fin de la historia… y de su carrera durante mucho tiempo

Pero Hollywood seguía siendo muy conservador y comenzaron los problemas para Anne. Cuando se estrenó Volcano, la productora amenazó a Anne con perder su contrato. Ella no cedió a la presión, pero la sacaron de su propia fiesta por temor a que le hicieran fotos junto a su novia. Según contó la desaparecida actriz, rescindieron su contrato y estuvo diez años sin trabajar en el cine. Una desgracia más que sumar a una vida plagada de ellas y que se ha cortado abruptamente.

Tres años y medio después de comenzar a salir, a mediados del año 2000, Ellen y Anne rompieron su relación. Nunca se llegó a revelar el motivo, pero todo apunta a que las presiones de la industria pudieron con Heche. A partir de ese momento, toda conexión entre ambas se cortó: Anne se casó muy pocos meses después con Coleman Lafoon, un cámara con el que tuvo a su hijo mayor, Homer, y del que se divorció en 2009. Ellen mantuvo una relación con la fotógrafa Alexandra Hedison, pero en 2004 llegó la que hoy es su mujer, Portia de Rossi, a su vida. Como curiosidad, Portia y Anne coincidieron en la serie Ally McBeal cuando la primera aún no estaba con DeGeneres y la segunda ya había terminado la relación con la cómica. Una relación que cambió Hollywood para siempre.