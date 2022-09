Juan Muñoz, exconcursante de 'Supervivientes', ingresado tras una caída

Juan Muñoz se ha llevado un buen susto. El humorista, que ha compartido con todos sus seguidores que se encuentra ingresado por culpa de un desliz, ha contado que los médicos le han comunicado que debe pasar por quirófano. "Después de una caída tonta afortunadamente solo me he roto la muñeca, y estoy a la espera de que me operen. Gracias al buen trato de los profesionales del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles… Últimamente es que no caigo muy bien", ha escrito el exsuperviviente junto a una fotografía en la que se le puede ver tumbado en la cama del centro médico. Sin perder su característico humor, el que fuera componente del dúo Cruz y Raya ha querido tranquilizar a todos con una sonrisa, aunque aparezca en la instantánea con el brazo escayolado y con un moratón en la frente, y con unas palabras con las que se deduce que tiene por delante un duro camino hacia la recuperación.

Tras hacer público su ingreso en el hospital, el exconcursante de Supervivientes 2022 ha recibido un aluvión de mensajes de ánimo y apoyo para encarar este complicado momento de salud por el que está pasando. Jorge Cadaval, Ken Appledorn, Esther Arroyo, Ana Luque, Albert Comas, Poty, Anuar Beno o Ainhoa Cantalapiedra han sido algunos de los amigos de la profesión que no han dudado ni un segundo en dejar sus palabras al cómico. "Jope macho, como estamos todos… Venga Juan ánimo y mucha paciencia, que te quiero y recupérate pronto", ha escrito Nacho Palau, su compañero edición que se está recuperando del cáncer de pulmón que le ha sido diagnosticado hace unas semanas.

Igual o más especial ha sido el mensaje que ha compartido desde sus redes Rubén Sánchez Montesinos, pareja de Enrique del Pozo y uno de sus mayores apoyos cuando comenzaron la experiencia del reality de superviviencia en Honduras. "Lo siento compañero. Sabes que te quiero y que te deseo lo mejor del mundo. Y lo que te pase me importa. Espero y deseo que tengas una buena y rápida recuperación.Cualquier cosa, aquí me tienes hermano", ha escrito el que fuera el primer eliminado de Supervivientes.

El paso de Juan por Supervivientes terminó con su abandono voluntario durante la primera etapa de concurso. El humorista estuvo dos semanas desterrado y aseguró que aquella situación le estaba pasando factura. "Antes de todo va mi salud, me da igual pagar una multa" dijo, añadiendo además que no aguantaba más en Honduras. "No quiero seguir aquí porque estoy mal. No estoy bien ni con fuerzas y psicológicamente. No estoy bien", añadió minutos antes de coger la barca para volver a España.