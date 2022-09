George Clooney presume de que sus hijos mellizos hablan tres idiomas con 5 años

George Clooney siempre ha insistido en crear más oportunidades para los adolescentes en el cine y la televisión, no sabemos si pensando o no en sus hijos. El actor, productor y cineasta, de 61 años, ha inaugurado una escuela de secundaria en Los Ángeles para que aquellos interesados en el mundo del entretenimiento puedan perseguir su sueño y accedan a trabajos en platós de cine, como operadores de cámara, decoradores y maquilladores... Clooney, como fundador de la Royal School of Film and Television Production Magnet, ha señalado que no asumirá una función como docente a tiempo completo en la escuela, pero planea visitar las clases y brindar a los alumnos parte del conocimiento que ha adquirido durante sus 44 años de carrera.

'Son más inteligentes que yo'

Durante la inauguración se le preguntó si le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos en el mundo de la interpretación. El actor de 'Ticket to paradise' no solo ha afirmado que sus hijos mellizos con cinco años ya son capaces de hablar hasta tres idiomas distintos, sino que además son más inteligentes que él, tal y como afirmó en el programa estadounidense de la CBS Entertainment tonight. "Pueden hacer lo que quieran", afirmó con orgullo al hablar de Alexander y Ella. "Supongo que son un poco más inteligentes que yo, así que probablemente harán algo; ya hablan tres idiomas, mientras yo todavía sigo trabajando en inglés".

Recordemos que Clooney no quería casarse ni tener hijos antes de conocer a Amal, la mujer que le cambió la vida y pronto se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. Los pequeños Ella y Alexander llegaron al mundo el 6 de junio de 2017 y desde entonces sus melizos son su gran debilidad. El actor siempre ha admitido que ser padre es una experiencia "increíble". Lo que no fue tan increíble fue el tiempo que duró la cuarentena. El director y productor de cine contaba con gracia lo mucho que habia trabajado en su casa. "Hacía tiempo que no ponía 15 lavadoras en un día o que pasaba la mopa por el suelo, y estas puertas las barnicé", bromeó. "Siempre digo que me sentí como mi madre en 1964 porque ella tenía dos niños y nada de ayuda, pero no sé cómo lo hizo, ahora la entiendo más", compartía.

Clooney en muchas ocasiones ha sacado su lado más bromista y gamberro con sus mellizos. El idrector y protagonista de Cielo de medianoche llegó a contar que penerlo todo bajo control en Navidad fingía ser Papa Noel para que sus hijos se comportasen. Bien es cierto que nunca ha tenido inconveniente en hablar de sus hijos, pero ha pedido que no se publiquen fotos de ellos para no poner en peligro sus vidas. El ganador de un Oscar por la película Syriana quiere evitar poner "en peligro" la vida de sus pequeños, debido también a la profesión de su mujer, que es abogada de derecho internacional y derechos humanos y ha llegado a juzgar a grupos terroristas.

Clooney está en plena promoción de la comedia Ticket to Paradise junto a Julia Roberts. El actor se encontraba en Londres para el estreno del filme cuando ocurrió el fallecimiento de la reina Isabel II. Logicamente el lanzamiento del filme se retrasó y para Clooney fue una "decisión fácil de tomar". "La gente está de luto y no es el momento de hacerlo", señaló Clooney sobre la decisión de retrasar el estreno de la película en los cines el Reino Unido. "Fue una decisión tan fácil, no hubo ninguna duda. Teníamos que tener un momento de respeto con la Reina. Estos días el actor y su esposa, Amal Clooney, han viajado aNueva York, donde se les ha fotografiado a la salida del restaurante italiano Locanda Verde de la Gran Manzana.