El truco infalible de George Clooney para que sus hijos se porten bien

Que George Clooney tiene carisma es algo innegable y que sus hijos sean sus fans número uno es del mismo modo incuestionable. El actor, celebre por su estupendo sentido del humor, ha ideado un plan inteligente que está resultando infalible con sus melizos Ella y Alexander, de tres años y medio. El director y protagonista de Cielo de medianoche quiere tenerlo todo bajo control en esta época navideña y ha contado que finge ser Papa Noel para que sus hijos se comporten, tal y como ha compartido en su última aparición en el programa The Late Show with Stephen Colbert.

-George Clooney, hospitalizado por una pancreatitis tras perder 11 kilos para su última película

VER GALERÍA

"A los tres años, solo estás tratando de mantener a tus hijos a raya en general, así que ideé una manera de hacer que se comporten durante este tiempo", comenzó diciendo sobre sus hijos pequeños que tiene junto a su esposa Amal Clooney. “Cuando están dormidos por la mañana, duermen en la misma habitación, comienzan a hacer ruidos y puedes escucharlos a los dos pegarse. Entonces yo me paro fuera en la puerta y digo '¡Oh, hola Santa!' y luego escuchas que Santa está ahí y dice '¡Ho ho ho!' ", explicó, dando su mejor versión de Santa Claus. "Y yo digo, '¿Qué estás haciendo aquí Santa?' y él dice: 'Oh, solo me estoy asegurando de que los niños estén siendo buenos chicos'".

-George Clooney interrumpe una videollamada para charlar con su hijo Alexander

-George Clooney, con barba y en bicicleta, pasea de incógnito por Madrid

-El disgusto que George y Amal Clooney se han llevado durante su estancia en España

"Entonces puedes escucharlos decir, '¡Somos Santa! ¡somos!'", añadió Clooney. "Luego se va y ellos salen y se portan increíblemente bien". "Ahora estoy preocupado por el conejito de Pascua, porque no estoy muy seguro de cómo suena", bromeó la estrella de Midnight Sky sobre qué ocurrirá cuando pasen las Navidades.

VER GALERÍA

George y Amal Clooney están viviendo en Berkshire, a unos 60 kilómetros de Londres con sus hijos, pero quiso matizar en su entrevista con el programa estadounidense que, ante todo, está "tratando desesperadamente", en que sus hijos no se conviertan en pequeños británicos". "Les digo no es jumper, es un sweater (la misma palabra para referise a jersey en inglés británico o en estadounidense), no es boot, es trunk, lo mismo para decir maletero, no es el pavimento, es la acera", y así siguió bromeando sobre las diferentes patrones de habla en Estados Unidos frente al Reino Unido...

Sin embargo, todos sus esfuerzos pueden haber sido en vano. "Hice todo lo posible para tratar de cambiarlo, pero entonces estaban escribiendo su carta a Santa y dije, 'Está bien, escribid vuestra carta y luego les vamos a dejar galletas y leche. Voy a dejarlo justo debajo de la chimenea '", recordó Clooney. “Y mi hijo respondió: 'No, es leche y mince pie' (tartaleta de frutas, dulce típico navideño que suele hacerse solo en Reino Unido)", concluyó el actor comentando esta divertida anécdota, de la que poco puede hacer al respecto.

-El dulce regalo de Amal a George Clooney por su cumpleaños

Haz click para ver el documental de Antonio Banderas, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.