George Clooney dice que Amal le cambió la vida y habla de la paternidad como algo 'increíble'

En solo unos días podremos ver la nueva película de George Clooney, rodada en España, por lo que el actor comienza una ronda de preguntas y respuestas en los que no tiene ningún problema en hablar de su familia. A sus 59 años, y tras seis de matrimonio, el protagonista de Cielo de medianoche cuenta lo importante que fue la llegada de Amal a su vida: "No hay duda de que tenerla en mi vida lo cambió todo para mí", ha explicado en una entrevista con CBS Sunday Morning. "Fue la primera vez que todo lo que ella hacía y todo lo que tenía que ver con ella era más importante que yo mismo", ha añadido el intérprete.

George y Amal se conocieron en 2013 y un año más tarde pasaron por el altar en una espectacular y romántica boda celebrada en Italia. "Nunca habíamos hablado de matrimonio mientras estábamos saliendo", ha recordado el actor, que cuenta que le preguntó sin venir a cuento a la abogada si quería casarse con él. "Le costó mucho tiempo decir que sí, me pasé como 20 minutos con la rodilla hincada en el suelo y al final le dije 'mira, se me va a salir la cadera'", ha comentado con sentido del humor. El protagonista de Ocean's Eleven ha admitido que tener a sus dos hijos fue también algo que nunca había planeado: "Es muy satisfactorio y algo que no vi venir en absoluto", ha añadido.

"Nunca habíamos hablado de tener hijos y de repente un día nos lo preguntamos", ha explicado Clooney, dejando claro que su matrimonio con Amal ha estado siempre lleno de sorpresas. "Fuimos al médico a hacer la ecografía y nos dijeron que venía un niño, yo pensé 'un niño, ¡qué bien!... entonces nos dice 'y hay otro ahí'", ha recordado el actor de Confesiones de una mente peligrosa. "Es difícil dejarme sin palabras y en esa ocasión me pasé como diez minutos mirando a ese trozo de papel diciendo '¿qué? ¿Dos?'", ha añadido entre risas. Sin embargo, está feliz con su vida como padre y admite que es una experiencia "increíble".

Lo que no es tan increíble es la experiencia que ha vivido durante el tiempo de cuarentena, en el que admite que ha trabajado en su casa mucho más de lo normal. "Hacía tiempo que no ponía 15 lavadoras en un día o que pasaba la mopa por el suelo, y estas puertas las barnicé", ha comentado durante la entrevista, en la que se ha sincerado y ha hablado sobre el trabajo que hizo su madre para criarle a él. "Siempre digo que me sentí como mi madre en 1964 porque ella tenía dos niños y nada de ayuda, pero no sé cómo lo hizo, ahora la entiendo más", ha compartido.

Nuevo filme rodado en España

En agosto del año pasado, el actor aterrizó en Tenerife en busca de algunas localizaciones para su nueva película, un relato postapocalíptico que verá la luz en Netflix el próximo 23 de diciembre, y también para pasar unos días de descanso. En septiembre regresó a Madrid para rodar un anuncio del café del que es imagen y, además de pasear por algunas calles de la capital, también se desplazó hasta la localidad de Navalcarnero, donde fue fotografiado a lomos de un burro.

Fue en febrero cuando volvió a España, a La Palma concretamente, acompañado por su familia para rodar Cielo de medianoche. La pareja se quedó con sus mellizos Ella y Alexander, de tres años, en la lujosa Hacienda de Abajo, situada en pleno centro histórico de la localidad de Tazacorte.

