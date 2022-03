George Clooney interrumpe una videollamada para charlar con su hijo Alexander

Estaba en medio de una entrevista y de repente ¡zas! apareció un invitado inesperado. En esta nueva era de los encuentros virtuales la tecnología en ocasiones juega malas pasadas y George Clooney no ha sido el primero en sufrir el “involuntario boicot” durante uno de ellos. El actor estaba en pleno encuentro por Zoom cuando, tal y como explica el redactor de la revista GQ que estaba hablando con él, apareció su hijo Alexander. “Aquí está mi hijo, ven a decir hola” dijo el intérprete de Ocean’s Eleven. El periodista cuenta que cogió al niño, que tiene tres años, en brazos y se puso a hablar con él, comentando que tenía chocolate en la cara y preguntándole cuántos años tiene.

La divertida y tierna conversación finalizó cuando George le preguntó al pequeño si sabe muchas palabras en italiano. “A ver como dices ‘hoy hace mucho calor’ en italiano” preguntó el intérprete a lo que el niño respondió: “Molto Caldo”, palabras que Clooney repitió con una mirada de orgullo. El actor y su mujer Amal son padres de dos hijos, los mellizos Alexander y Ella, con quienes no suelen prodigarse en ocasiones públicas. Celosa de su intimidad, la pareja disfruta de su vida familiar en privado, por lo que este es un inusual retazo de la faceta como padre de George.

Su vida está completa con Amal

El actor, que ha sido nombrado como icono del año por la citada publicación (de ahí la entrevista), también habló sobre su esposa, la reconocida abogada especializada en derechos humanos. “No sabía lo incompleta que estaba mi vida hasta que conocí a Amal. Y entonces todo cambió. Pensé, vaya, de hecho hay un gran espacio vacío”. La pareja se casó en septiembre de 2014 en una romántica ceremonia en Venecia, cuyas celebraciones se prolongaron durante tres días y cuyas imágenes y detalles se pudieron ver en la revista ¡HOLA! en una espectacular exclusiva mundial.

Son muchos los rumores que siempre circulan sobre las estrellas de Hollywood, aunque algunos nunca llegan a confirmarse. Clooney ha aprovechado esta ocasión con la revista GQ para comentar uno de los más insólitos que le han tenido como protagonista en los últimos años. Se dijo en su momento que había regalado un millón de dólares (845.192 euros entonces) a cada uno de sus mejores amigos (en total 14), una noticia que causó una gran sorpresa y que ahora él mismo ha explicado. ¡Y es verdad!

Cuenta que acababa de conocer a Amal, tenía 52 años y estaba soltero. La película Gravity, que acababa de estrenar con Sandra Bullock y que los estudios pensaban que no iba a tener éxito, arrasó en taquilla, por lo que la decisión de los responsables de darles un porcentaje de la recaudación, en lugar del sueldo habitual, fue un acierto. “Pensé que tenía que hacer algo por todos estos amigos que durante 35 años me habían ayudado a estar donde estaba de una manera u otra. Hablamos de gente que me dejó dormir en su sofá cuando no tenía dinero. Que me prestó pasta cuando la necesitaba. Amigos realmente buenos” comenta. Decidió entonces hacerles un regalo en vida, pues ¿para qué esperar a que lo recibieran una vez abierto su testamento? Compró 14 maletines, llenó cada uno con un millón en efectivo y se los entregó por sorpresa a sus amigos. ¡Quién fuera del círculo íntimo del artista!

