George y Amal Clooney radiantes en el estreno de 'Viaje al paraíso' el último largo protagonizado por el actor

George y Amal Clooney han aparecido de lo más radiantes en Londres con motivo de la alfombra roja de Viaje al paraíso, el último filme que el actor protagoniza junto a Julia Roberts. Al igual que en el resto de sus apariciones públicas, la pareja ha derrochado gestos cómplices y buena sintonía ante las cámaras. Un acto promocional que ha puesto punto y final a sus habituales vacaciones en la mansión que el protagonista de Urgencias posee en el Lago de Como, en Italia. Un lugar de ensueño que fue donde se empezó a construir su historia de amor en el año 2013. Desde entonces, se han vuelto inseparables pasando por el altar tan solo 12 meses después y dando la bienvenida al mundo a sus mellizos Ella y Alexander de 5 años junto a los que han formado una familia de lo más unida.

Unas fotografías muy esperadas porque no acudían juntos a un estreno desde hace varios meses. Hay que recordar que Amal se encuentra completamente volcada en su carrera como abogada, una apretada agenda laboral que no siempre le permite asistir a los compromisos de su marido. Una ocasión tan significativa merecía el mejor de los looks, y, como no podía ser de otra manera, la defensora de los derechos humanos ha lucido de lo más radiante con un vestido de corte sirena, que realzaba aún más su estilizada figura, en tono verde lima que tenía un toque especial con un sutil estampado geométrico creado a través de pequeños brillantes. Un estilismo que ha complementado con unos pendientes de diamantes, con su correspondiente pulsera a juego, y unos labios rojos, color muy usado por ella porque destaca su tono de piel moreno.

En este photocall también ha estado presente Julia Roberts. La novia de América mantiene una estrecha relación de amistad tanto con George Clooney, al que le unen años dentro de la misma profesión, como con su pareja. Precisamente, en una entrevista promocional concedida al New York Times. la intérprete de Pretty Woman ha confesado que fueron ellos quienes le ayudaron a salir de un pequeño bache personal, dado que cuando se implementaron las primeras medidas de confinamiento del Covid-19 se encontraban rodando en Australia y ninguno podía salir del país, una situación de incertidumbre bastante angustiosa para la actriz que de repente se vio separada por miles de kilómetros de los suyos, pero que gracias a la inestimable compañía del matrimonio Clooney pudo sobrellevar sin sentirse sola.

¿De qué trata Viaje al paraíso?

Este largometraje cuenta la historia de dos divorciados que a pesar de su gran enemistad tienen que volver a verse las caras en Bali porque su única hija en común va a darse el sí quiero con su joven prometido, su objetivo es que su primogénita evite cometer el mismo error que ellos al entrar en el mundo de los casados. Su competitividad extrema los llevará hasta situaciones irreverentes, y, quien sabe, si a limar asperezas y encontrar aquello que les unió 25 años antes. 104 minutos de risas en la que promete convertirse en el próximo éxito de los cines de todo el mundo.

