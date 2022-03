George Clooney recuerda cómo fue el accidente en el que pensó que iba a perder la vida

El 10 de julo de 2018, George Clooney volvió a nacer. Eso es precisamente lo que piensa el actor al recordar cómo fue el grave accidente de tráfico que sufrió en aquella fecha y que pudo haberle costado la vida. "Solo esperaba a que mi interruptor se apagara", ha reconocido la estrella de Hollywood tirando de metáfora al hablar de un impactante suceso que difícilmente olvidará. Vio la muerte tan de cerca que pensaba que había llegado su hora, creyendo que el "fundido a negro" era cuestión de segundos. El protagonista de la saga Oceans's Eleven se encontraba hace tres años en la isla italiana de Cerdeña grabando la miniserie bélica Catch-22 (Trampa-22) y todo ocurrió ese día a las ocho de la mañana cuando salía del hotel en el que se hospedaba rumbo al set de rodaje en la Costa Corallina (Olbia). Montado en su moto y en plena carretera, chocó contra un coche y salió disparado del vehículo en el que viajaba para acabar estampándose en el parabrisas del otro automóvil tras la colisión.

Además del daño en su cuerpo, el intérprete tiene otro recuerdo bastante amargo de lo vivido. Asegura que cuando estaba tirado en el suelo, hubo gente que le rodeaba y lo único que hacía era grabar la escena con el móvil. "Si perteneces a la esfera pública, te das cuenta que aunque estés en las últimas, para algunas personas eso es un entretenimiento más que colgar en su página de Facebook", ha lamentado Clooney en declaraciones a The Sunday Times. Afortunadamente, aquello quedó en un gran susto y el actor no ha tenido que lamentar secuelas, afirmando con humor que "ahora estoy bien y soy un tipo bastante positivo". Sobre su edad, ironiza con que "cumplir 60 es un fastidio, pero es mejor que estar muerto". Afirma que "me veo sano y toco madera", vislumbrando que sus próximas dos décadas serán "felices" junto a su mujer Amal y sus gemelos Ella y Alexander.

En cuanto al accidente, cabe recordar que George Clooney tuvo que ser ingresado de urgencia con pronóstico reservado tras sufrir una contusión en la rodilla y un traumatismo en la pelvis, aunque finalmente no revistió tanta gravedad y fue dado de alta a los pocos días. Fue el conductor del Mercedes con el que impactó el que avisó a los servicios de emergencias, que trasladaron al intérprete en ambulancia al hospital Giovanni Paolo II. Nada más enterarse de lo ocurrido, su esposa corrió rápidamente al cento médico para interesarse por el estado de salud de su marido y permanecer a su lado. En aquellos días y antes del suceso, la pareja era fotografiada por las calles de Cerdeña a bordo de su scooter, una Yamaha del modelo X-MAX de color gris. Protegidos con cascos de color negro y gafas de sol, recorrieron las calles de la zona como dos turistas más, contemplando cada rincón y los maravillosos paisajes de este idílico destino. No era el primer percance que el actor sufría en motocicleta, ya que en 2007 se vio envuelto en otro con su novia de entonces, Sarah Larson, y se fracturó una costilla.

