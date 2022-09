El acuerdo millonario de David Beckham por el que cobrará más de 11 millones de euros

David Beckham es una figura admirada y querida a partes iguales por sobrados motivos. Es uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos lo que le ha permitido fraguarse una auténtica fortuna, pero no por ello ha dejado de tener los pies en el suelo. Hace unos días lo veíamos hacer la misma cola que el resto de ciudadanos para dar su último adiós a Isabel II y, a pesar de haber podido acceder por una vía rápida por tener el título de Caballero del Imperio Británico (que la propia Reina le otorgó en 2003), estuvo 13 horas esperando como uno más. Gestos espontáneos como este le otorgan una gran popularidad. Las marcas lo saben y lo aprovechan.

Acaba de firmar un acuerdo de siete ceros con el patrocinador del Mundial de Qatar, Doritos, para ceder su imagen. En concreto, cobrará 10 millones de libras o, lo que es lo mismo, 11,46 millones de euros. Beckham aparecerá en anuncios impresos y de televisión, en los que aparecerá, según The Sun, junto a la estrella de la NFL Peyton Manning.

El spot, que podría haberse grabado ya, tendrá un tono divertido y, en él, ambos deportistas bromearán sobre los dos tipos diferentes de fútbol que juegan uno y otro. Se trataría del segundo contrato millonario que el exfutbolista del Real Madrid consigue en torno al Mundial, pues ya es la imagen oficial del campeonato más importante del planeta en este deporte. Este otro acuerdo, cerrado por la misma cantidad de dinero, 11,46 millones de euros, también promociona el turismo del país anfitrión, Qatar.

El exjugador elige, independientemente del dinero que le ofrezcan, con sumo cuidado los contratos. Así, hace tan solo unos días, el ex entrenador de la selección de Inglaterra y de Leicester City, Sven-Göran Eriksson, reveleaba en una entrevista para el podcast 'Sacked in the Morning' que, cuando Beckham aún era futbolista en activo en Estados Unidos, le propuso volver a Reino Unido para jugar en el Leicester. Él contestó que "tal vez", pero fue Victoria quien lo dejó claro: "Sven, ¿me ves viviendo en Leicester?", le dijo la ex Spice Girl. No hubo más negociación.