Eugenia Martínez de Irujo recuerda con emoción las vivencias de su madre, la duquesa de Alba, con Isabel II

Eugenia Martínez de Irujo ha lamentado profundamente el fallecimiento de la reina Isabel II. Días después de que su hermano Cayetano, duque de Arjona, se emocionara al hablar de cómo fue la relación de su madre, la duquesa de Alba, con la difunta monarca, la duquesa de Montoro ha querido tener un recuerdo con la soberana británica en la presentación de la nueva colección de Tous y ha recordado algunos momentos que vivió junto al actual rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camilla. "A mí me ha dado muchísima pena porque era una figura que parecía que iba a ser inmortal", dice sobre la Reina de Inglaterra, que puso la Corona y el sentido del deber por encima de todos durante sus más de 70 años de reinado. "Creo que con ella termina una era, y eso me da tristeza. Era una mujer, que toda su vida la ha dedicado a su país", afirma.

La duquesa de Alba y la reina Isabel compartieron vivencias de niñas. "Se conocieron de pequeñas cuando mi abuelo era embajador en Londres y luego alguna que otra vez han coincidido de mayores", recuerda Eugenia cómo su madre iba a ver a la princesa al palacio de Buckingham y con el tiempo coincidieron en la única visita de Isabel II a España en una cena en el Palacio de El Pardo en el año 1988. Cayetana Fitz-James Stuart presentó entonces sus respetos a su amiga Isabel II con una genuflexión, al contrario de la creencia popular de que por los títulos que acumulaba la reina de Inglaterra debería de cederle el paso a ella. "Eso es literatura", aclaró entonces Cayetana de Alba. La duquesa y la reina "tenían la misma edad", con la única diferencia que Cayetana Fitz-James Stuart falleció ocho años antes, a la edad de 88 años, curiosamente el 20 de noviembre, el mismo día que se casó la reina Isabel II con el duque de Edimburgo.

La duquesa de Montoro no tuvo el placer de conocer a Isabel II, en cambio sí coincidió con su hijo, el actual monarca Carlos III, y su esposa, la reina consorte Camilla. "Yo conocí al príncipe Carlos en una cena, a la que además fuimos con mi madre y estuvimos en la misma mesa. Y de hecho, ellos dos estaban juntos y recuerdo que se reían muchísimo", recuerda con una sonrisa. En cuanto a cómo cree que será el reinado de Carlos, confiesa: "Ella era inigualable para mí, pero me imagino que por la escuela que tiene lo hará bien. Hará algunos cambios que van junto con los tiempos, modernizará temas que se puedan modernizar y me imagino que lo hará bien".

Su hermano Cayetano a raíz del fallecimiento de Isabel II ha hablado de lo mucho que empatizaba con Lady Di porque la vida en palacio no ha sido fácil para él. A diferencia del conde de Salvatierra, la duquesa de Montoro guarda un buen recuerdo de su infancia y juventud. "Yo no lo tengo tan malo como él, pero sí que es verdad que aunque no nos ha faltado de nada, ni materialmente ni nada, a lo mejor el cariño", apunta y ha querido matizar las palabras de Cayetano. "Mi madre fue educada en otra época, con una educación muy estricta y a lo mejor es que no sabía hacerlo de otra manera. Entonces creo que Cayetano se refiere también un poco a eso".