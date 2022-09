Quim Gutiérrez y Paula Willems ¿ya son marido y mujer? En esta foto podría estar la respuesta

Quim Gutiérrez y Paula Willems podrían haber dado un paso más en su relación. Tras más de dos años comprometidos, la pareja podría haber pasado por el altar, a juzgar por la foto que ha compartido la modelo. En la imagen aparece el actor con una alianza de oro en el dedo anular de su mano izquierda, un detalle que no ha pasado desapercibido para todos sus seguidores, ya que en Barcelona, tierra natal del actor, el anillo de casado se coloca ahí y no en el dedo anular de la mano derecha como el resto de España. De hecho, las felicitaciones no se han hecho esperar. "Enhorabuena a los dos", "esa alianza... ¿ya? Si es así, ¡enhorabuena!" o "que estilo tiene el Sr. Willems" son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Fue a principios de 2020 cuando ¡HOLA! publicó en primicia que la pareja se había comprometido. El actor pidió matrimonio a su chica con un espectacular anillo, sin embargo, la pandemia alteró sus planes de boda. Finalmente, parece que la pareja ha pronunciado el 'sí, quiero' en uno de los momentos más felices de su vida, cuando se cumplen nueve meses de la llegada de Bru, su primer hijo. El pequeño vino al mundo el pasado 28 de noviembre en Madrid y este verano se ha convertido en el gran protagonista de los posados de su madre en la piscina de su hogar, una casa prefabricada con muros de hormigón situada en medio de la naturaleza.

Quim Gutiérrez, de 41 años, y Paula Willems, de 24, comenzaron a salir en 2016. La pareja vive su historia de amor con gran discreción, pero de vez en cuando se permite una licencia, como en febrero de 2018, cuando asistieron de la mano a la gala de los Goya. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, protagonizaron esta bonita foto en el backstage. Además, durante el embarazo de la modelo, el actor sorprendió a todos al proclamar su amor por Paula. "Llego al final de esta fase del viaje y vislumbro ya la siguiente", dijo al mostrar la tripita de la top. "No puedo no admirar con sorpresa cada día tu combinación de coraje, llantos soplados y sentido del humor. Gracias, Paula", añadió.

Al protagonista de AzulOscuroCasiNegro, Primos o Anacleto: Agente secreto le cuesta mucho hablar de su vida privada. "Soy reservado y cada vez lo soy más", dijo en una entrevista concedida a La Vanguardia. Lo que no puede negar es el gran momento que vive a nivel personal y profesional. El pasado 29 de abril estrenó en Netflix su nueva comedia, Amor de madre. El rodaje de la película, en plena pandemia, fue muy complicado y dos de sus protagonistas, Yolanda Ramos y Justina Bustos, tuvieron que ser ingresadas en un hoispital de Isla Mauricio por coronavirus. Además, tiene pendiente de estreno Historias para no contar, la nueva película de Cesc Gay. El próximo 25 de noviembre llegará a los cines esta comedia, que cuenta con un reparto estelar compuesto por Antonio De la Torre, Maribel Verdú, Jose Coronado o Anna Castillo, entre otros.