Justina Bustos recuerda sus 33 días de ingreso por covid: 'Casi me vuelvo loca'

Han pasado casi dos años, pero la actriz Justina Bustos no puede olvidar la dura experiencia que vivió tras contagiarse de coronavirus. Fue en 2020, cuando rodaba la película Amor de madre, de Netflix, en Isla Mauricio. A su llegada al aeropuerto, la intérprete dio positivo y su estancia pasó de ser paradisiaca a convertirse en una auténtica pesadilla. Estuvo ingresada más de un mes en un hospital público y compartió habitación con una compañera de reparto, Yolanda Ramos. A pesar de todo, la argentina relató lo ocurrido con una gran sonrisa y quitando importancia a aquellos momentos tan críticos que pasó en pleno apogeo de la pandemia. "Iba a filmar una película con un gran elenco. Con Quim Gutiérrez, Carmen Machi, Yolanda Ramos... y fuimos dos veces. La primera vez tuvimos que huir de la isla porque venía el covid y la segunda fuimos durante la pandemia y es ahí cuando me detectan el covid en el aeropuerto", comenzó diciendo en El Hormiguero.

Un día después de dar positivo, Justina "terminó encerrada en una sala de un hospital público durante 33 días". La actriz compartió habitación "con Yolanda Ramos y tres mujeres de la India, o sea, que hicimos una comunidad fuerte y hermosa de mujeres que nos sostuvimos las unas a las otras". Sin embargo, todo se volvió más duro cuando sus compañeras recibieron el alta y ella tuvo que permanecer un tiempo más ingresada. "Yo me quedo porque seguía dando positivo. Me quedé sola. Los médicos nos tenían mucho miedo. No nos veían como personas, nos veían como un peligro... Estuve sola una semana y para mí fue una eternidad. Casi me vuelvo loca", recordó. "Yo les decía a los médicos: 'Esto ya no es una batalla contra el covid es contra mi cabeza'. Y me ofrecían pastillas para dormir, pastillas para estar despierta... fue muy heavy", añadió.

Aquella experiencia tan traumática se ha convertido en un documental, según desveló Justina. Animada por la directora Isabel Coixet, grabó sus 33 días de ingreso. "Fue una manera de subsistir, lo hacía para retratarlo, para saber que era verdad lo que había vivido porque fue todo tan surrealista", explicó. "Ese materal que tengo se lo mostré a Isabel Coixet. Ella me dio mucha fuerza en ese momento en el que estaba tan vulnerable y me alentó. Me dijo que tenía algo muy lido que contar y hoy tengo un documental. Que no es del covid. Es más bien de las emociones, de la ilusión, de la desilusión, del existencialismo. Se llama Sola en el paraíso", declaró. El trabajo de la actriz todavía no está listo. Ha reunido el dinero necesario a través del crowdfunding y ahora tiene que empezar a darle forma.

La fortaleza de Justina solo se rompió al hablar de Yolanda Ramos. "Agradezco que fuera mi compañera... ahora es una hermana para mí, eso nos une para siempre", aseguró. "¡Ay! Me emocioné un poco", exclamó. Cabe recordar que Yolanda ya relató su dura experiencia con el covid. "He pasado miedo e incertidumbre al no saber en qué podía derivar y estar lejos de los míos", reconoció en una entrevista concedida a NIUS. Lo más complicado para la intérprete fue no preocupar a su hija Charlotte, de ocho años, de ahí que se inspirara en una de las películas más aplaudidas de Roberto Benigni, para evitar su sufrimiento. "Le decía que estaba rodando una película sobre el covid, que por eso estaba en el hospital, porque hacía de enferma.. como en la película La vida es bella", manifestó.

¿Quién es Justina Bustos?

La actriz de la que todo el mundo habla por el vestido elegido para asistir a El Hormiguero, tiene 33 años y es de Córdoba, Argentina. Con una trayectoria de más de 15 años, Justina Bustos protagonizó la serie Las Estrellas, tuvo una aparición en la película Focus, protagonizada por Will Smith, y participó en Historia de un clan y en Los que aman odian. Anoche presentó en el programa de Pablo Motos su nueva película, El juego de las llaves, en la que comparte protagonismo con María Castro y Eva Ugarte. Además, el 29 de abril se estrena en Netflix la película Amor de madre.

