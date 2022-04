Quim Gutiérrez habla por primera vez de su hijo: 'No se para de aprender'

Quim Gutiérrez ha reaparecido en una alfombra roja tras convertirse en padre por primera vez. Aunque no suele hablar de su vida privada, el actor ha confesado que está "muy feliz" con el pequeño Bru, que vino al mundo el pasado 28 de noviembre en Madrid. Además, ha asegurado que está aprendiendo "muchas cosas" en esta etapa que comparte con su pareja, la modelo Paula Williams. "No se para de aprender", ha dicho con una gran sonrisa durante la celebración de los Premios Fotogramas. Al protagonista de AzulOscuroCasiNegro no le gustaría que su hijo fuera actor, ya que considera que es una profesión "muy difícil", y no lleva nada mal las noches en vela. "Me parece más complicado un rodaje de noche que eso", ha añadido entre risas.

El pequeño Bru ha llegado en un gran momento para Quim. El actor cumplió 41 años el pasado 27 de marzo y ha reconocido que está mejor que nunca. "No me importa cumplir años, supongo que porque me encuentro bien físicamente. En el momento en el que tenga achaques a lo mejor lo llevo peor", ha dicho. "Yo la crisis de los 40 la pasé antes, a los 32, que se juntaron cosas y fue... pero la superé con mucha paciencia y mucha sopa", ha declarado.

El día de su cumpleaños sopló las velas en una tarta de manzana holandesa, un postre muy significativo, ya que su chica es de Granada, pero tiene orígenes holandeses, y rodeado de globos y cadenetas. El mejor regalo fue, sin duda, su familia, y saber que el 29 de abril se estrena en Netflix su nueva película, Amor de madre, con Carmen Machi. Paula, por su parte, también ha vuelto al trabajo tras ser mamá. La top ha retomado las sesiones de fotos y ya posa en traje de baño para grandes firmas.

Quim Gutiérrez y Paula Williams comenzaron a salir en 2016. La pareja vive su historia de amor con gran discreción, pero de vez en cuando se permite una licencia, como hace cuatro años, cuando asistieron de la mano a la gala de los Goya. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, protagonizaron esta bonita foto en el backstage en la que él aparece con un esmoquin de Dsquared2 y ella con un diseño de Alvarno.

En estos años de relación, han recorrido medio mundo juntos y han disfrutado de numerosas aficiones en común, como la fotografía o la música. Ahora se encuentran disfrutando de su reciente paternidad. El actor no puede ocultar su felicidad y la modelo ha asegurado que está "alucinada" con el pequeño Bru.

