Paula Willems muestra la primera foto de su bebé y confiesa que está 'alucinada' con la maternidad

Desde que se convirtieron en padres, la vida de Quim Gutiérrez y Paula Willems ya no ha vuelto a ser la misma. Ahora están totalmente volcados en el cuidado de su bebé, del que todavía no han desvelado el nombre. Lo que sí sabemos es que nació el pasado 28 de noviembre, aunque el actor y la modelo tardaron unas semanas en dar a conocer la noticia de forma oficial publicando unas entrañables imágenes. "No puedo no admirar con sorpresa cada día tu combinación de coraje, llantos soplados y sentido del humor. Gracias Paula", fueron las palabras que el protagonista de Primos le dedicó a su novia ante la inminente llegada de su primer hijo.

Ahora ha sido la modelo, de 24 años, la que ha querido compartir con sus fans el momento tan especial que está viviendo. La imagen no puede ser más bonita y en ella vemos a Paula tumbada con su bebé encima, que duerme plácidamente. "Estoy monísima", comienza diciendo en el texto que ha escrito. La recién estrenada mamá ha querido hacer una reflexión y asegura que "estoy siendo más consciente que nunca de lo increíble que es nuestro cuerpo".

"Lo guay que es tener ojos que miran, orejas que escuchan, piernas que caminan, corren o saltan, un cuerpo capaz de crear vida y alimento. Quizás sea una obviedad, yo sigo alucinada", confiesa Willems, que ha querido darle las gracias a su cuerpo "por tanto" y le ha pedido perdón "por el maltrato en el pasado". Al leer su mensaje, muchas seguidoras se han sentido identificadas con ella y han comentado: "Siento exactamente lo mismo", "No tienes nada que perdonarte, todo es aprendizaje", "Piel de gallina", "A mi también me resultó revelador", "Mejor dicho, imposible"...

Nueva vida

Hace unas semanas vimos las primeras imágenes de Quim y Paula paseando por su bebé por Madrid. El actor se mostró en todo momento muy pendiente tanto de Paula como de su hijo, que iba envuelto en una mantita y llevaba un gorro para protegerle de las bajas temperaturas del frío mes de diciembre. Tal y como puede verse en las imágenes, fue Paula la encargada de llevar a su niño en brazos.

