Jennifer Lopez comparte los detalles más románticos y los contratiempos de su boda con Ben Affleck

La idílica luna de miel de Jennifer Lopez y Ben Affleck por Italia ha llegado a su fin, pero la pareja sigue teniendo muy presentes todos los momentos mágicos que vivieron hace prácticamente dos semanas, cuando organizaron en la casa que el actor tiene en Georgia una boda de ensueño que duró tres días y de la que han dado a conocer todos los detalles. "Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber sido más felices. Una felicidad ganada con tanto esfuerzo que es aún más dulce por el viaje que vino antes", ha dicho JLo. Como si se tratara de un diario personal, la artista ha contado cómo vivió cada segundo del "sí, quiero", de la preboda y de la postboda así como los sentimientos que la invadieron al dar este importante paso con el actor, con el que protagoniza una historia de amor que bien podría servir de guion de una película romántica.

"A las seis y cuarenta y cinco del sábado veinte de agosto, el sol se liberó y arrojó sus rayos como pequeños diamantes bailando sobre el río detrás del altar improvisado en nuestro patio trasero. El cielo era azul claro y nubes distantes de un blanco puro se aferraban al cielo. Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría hacia el resto de mi vida. Estaba pasando", ha comenzado a decir con unas palabras llenas de emoción.

Fue un enlace lleno de detalles, de significativas elecciones y de referencias a los planes de boda que hicieron hace dos décadas y que el destino ha querido que finalmente celebren este 2022, tras volver a cruzarse sus caminos. "Ben y yo hablamos de True Companion de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantando en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir", ha dicho la artista neoyorkina. Sin embargo, no fue ese el primer tema que interpretó sino The Things We've Handed Down, que sonó mientras la novia caminaba al altar con sus dos hijos y los tres de su pareja precediéndola.

"Cuando el mayor de nuestros hijos terminó su caminata, Marc comenzó True Companion, una canción que escuchamos juntos por primera vez lo que parecía ser ayer y una eternidad, y la vida llegó, extraña, hermosa, misteriosa y completó el círculo", ha explicado JLo. Además ha revelado qué le dijo Ben acerca de esta romántica sorpresa: "Me dijo que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorablemente y perfectamente juntos. Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, del que quieres no despertar nunca".

Con gran sentido del humor, la artista internacional ha explicado que al principio no podía pensar porque estaba totalmente concentrada en no tropezar con el vestido, confeccionado a medida por Ralph Lauen, la misma firma que diseñó los otros dos looks nupciales que lució en su gran día. "Cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí. Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor", ha exclamado.

"Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar; estábamos casando a estos niños en una nueva familia. Fueron las únicas personas a las que les pedimos que nos respaldaran en nuestra fiesta de bodas. Para nuestro gran honor y alegría, cada uno lo hizo", ha añadido Jennifer, que es madre de los mellizos Max y Emme junto a Marc Anthony. Por su parte, el actor tiene junto a Jennifer Garner a Violet, Samuel y Seraphine.

También ha querido compartir un breve extracto del discurso que Affleck le dedicó en su enlace. "Esto es el cielo. Aquí mismo. Estamos en él ahora", dijo, usando de esta manera una frase de la película Live By Night, que se encargó de dirigir. Las mismas palabras las usó también en la recepción previa. Durante la semana de preparativos, lejos de ponerse nerviosa, JLo ha reconocido que estuvo en todo momento muy tranquila, y eso que todas las tardes, a la hora de la boda, el cielo se llenaba de truenos y relámpagos. Ni siquiera le preocuparon los molestos 'invitados' con los que no contaban: un virus estomacal y otros contratiempos inesperados.

La recepción y la cena de ensayo

El enlace de la pareja, una de las más mediáticas del mundo del espectáculo, comenzó la tarde del 19 de agosto, cuando abrieron a todos sus invitados las puertas de la mansión que tiene el actor con vistas al río North Newport. Ese día mantuvieron los contrayentes una conversación muy singular. "Ben y yo nos reímos la noche anterior de volver a casarnos a nuestra edad. Ambos habíamos estado casados ​​antes y ya no somos exactamente niños, pero de alguna manera ahora parecía la única edad que tenía sentido", ha dicho Jennifer. Además, ha narrado que con esa charla le vino a la cabeza un fragmento de Cartas a un joven poeta, de Rainer Marie Rilke, quien dijo que para un humano amar a otro es la tarea más difícil. Reflexionando sobre esto, la cantante de El anillo lo tiene claro: "Poder amar a alguien para querer ser mejor para él y hacerlo feliz, porque dar felicidad y amor se vuelve más gozoso que recibirlo, es el verdadero amor adulto sublime".

Jennifer tiene claro que Ben y ella han elegido el momento perfecto. "Nunca nada me pareció más correcto, y sabía que finalmente nos estábamos estableciendo de una manera que solo puedes hacer cuando entiendes la pérdida y la alegría y estás lo suficientemente probado como para nunca dar por sentado las cosas importantes o dejar que las cosas tontas sean insignificantes. Las molestias del día se interponen en el camino de abrazar cada precioso momento. Nos encontramos en ese tiempo tan deseado de la vida: tener gratitud por todo lo que la vida nos ha mostrado, incluso sus pruebas. Esa noche realmente fue el paraíso...", ha dicho sobre la primera parte del enlace, la preboda.

El broche de oro

Ya convertidos en marido y mujer, y tras una noche que quedará para siempre marcada en las retinas y en los corazones de todos los allí presentes, Jennifer y Ben hicieron una nueva celebración. El domingo se reunieron con sus invitados para disfrutar juntos de un brunch junto al lago. Al igual que en los anteriores actos, la decoración y los detalles estaban elegidos por la propia novia, que deseaba que cada día tuviera "su propia personalidad pero que encajara en el entorno en el que estábamos durante el fin de semana: las vibraciones eran hogareñas, rústicas y chic".

