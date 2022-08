El homenaje de los compañeros de 'Tam Tam Go!' a Rafa F. Callejo en el primer concierto tras su fallecimiento El que fuera uno de los fundadores del grupo perdió la vida a los 65 años de edad a causa de una neumonía bilateral

La inesperada muerte de Rafa F. Callejo, cofundador del grupo Tam Tam Go!, ha dejado en shock al mundo de la música. El guitarrista falleció a sus 65 años el pasado jueves 18 de agosto, a causa de las complicaciones derivadas de una neumonía bilateral, tal y como publicaba el diario El País. Una pérdida que han lamentado muchos artistas, pero sobre todo los componentes de la mítica banda de los 90. Por este motivo, y antes de la actuación del grupo en Colmenar Viejo (Madrid), los hermanos Nacho y Javi Campillo han homenajeado a su amigo y compañero recientemente fallecido.

La mítica agrupación musical actuaba durante la noche del viernes en las fiestas de un municipio de la capital. "Con ganas también de rendir homenaje a nuestro amigo y compañero fallecido que estuvo también muchos años con nosotros que es Rafa Callejo, fue un grande y compuso muchas canciones con nosotros", lamentaba Nacho Campillo, horas antes de que comenzase el concierto. Por su parte, su hermano Javi recordaba lo "despistado" que era con una anécdota: "Como aquí en España hay muchos pueblos que se llaman igual y antes no existían los móviles, una vez se fue a un pueblo a 500 kilómetros de donde actuábamos y tuvimos que empezar sin él, pero llegó al final". Además, también quiso destacar el talento que derrochaba Rafa Callejo para la música: "Aparte de ser un magnifico guitarrista, era un hombre que tenia los dedos de la mano como si fuera un pulpo, abarcaba siete octavas", contaba.

El compositor Nacho rememoraba algún que otro momento especial con él: "Tenemos recuerdos muy gratos, fueron siete años de giras juntos. Nosotros somos de Badajoz y ya de pequeño montábamos nuestros grupos y el fue el que me enseñó a tocar la guitarra, a tocar las primeras canciones de los Beatles", relataba. El músico Javi Campillo aseguraba que iban a rendir homenaje a Rafa con su concierto: "Es una condición dedicárselo a él que todavía no se ha ido muy lejos y estará en espíritu por aquí". La familia de Tam Tam Go! comenzó a tocar hace más de tres décadas: "Empezamos antes, y ahora se hacen 33, pero el primer disco se publicó en el 88 y este disco que hemos sacado se sacó al principio de la pandemia y como nos pillo por medio ahora lo hemos vuelto a reeditar con otras canciones y muchas sorpresas", explicaba el compositor.

Era Nacho Campillo, uno de los componentes de la mítica banda, el que anunciaba con mucha tristeza el fallecimiento de su compañero guitarrista, Rafa F. Callejo, a través del perfil público de Tam Tam Go!. "Querido Rafa, la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue 'Blackbird' y fue gracias a ti porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul Mcartney, ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva. Compusimos grandes canciones juntos que permanecerán en la memoria de muchas generaciones. Descansa en paz amigo", recordaba el músico. Su hermano Javier Campillo también quiso dedicarle unas palabras de despedida: "Querido Rafa, bendito el tiempo que pasamos juntos. Tus manos fueron un regalo que hicieron de Tam Tam Go! un estilo propio lleno de personalidad. Estamos desolados... Descansa en paz", lamentaba