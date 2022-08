Muere el músico de Tam Tam Go! Rafa F. Callejo a los 65 años de una neumonía bilateral

Una inesperada noticia ha sacudido al mundo de la música. El guitarrista Rafa Callejo, uno de los fundadores de la mítica banda Tam Tam Go! ha fallecido a los 65 años de edad a causa de las complicaciones derivadas de una neumonía bilateral, tal y como ha publicado el diario El País. Su fallecimiento lo anunciaba con tristeza su compañero y líder de la banda, Nacho Campillo, que al igual que su hermano Javier ha querido rendir un bonito homenaje en su despedida.

"Querido Rafa, la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue 'Blackbird' y fue gracias a ti porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul Mcartney, ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva", recordaba el músico, que en su despedida en el tanatorio quiso dedicarle esta canción cantándola a capela junto a su hermano Javier. "Compusimos grandes canciones juntos que permanecerán en la memoria de muchas generaciones. Descansa en paz amigo. Ojalá pudiéramos juntarnos en otra vida si la hubiera y volver a tocar en algún club 'Till there was You' o 'This boy' otra vez. Tú eras insuperable interpretando esas canciones. Hasta siempre Rafa".

Su hermano Javier Campillo, otro de los fundadores de la banda, le dedicaba estas emotivas palabras: "Querido Rafa, bendito el tiempo que pasamos juntos. Tus manos fueron un regalo que hicieron de Tam Tam Go! un estilo propio lleno de personalidad. Estamos desolados... Descansa en paz".

Rafa Callejo dejó Tam Tam Go! en 1993 por discrepancias entre los miembros del grupo, participó en los primeros cuatro discos que dejaron grandes éxitos como Espadas mojadas o Manuel Raquel. A partir de entonces se dedicó a su otra faceta como farmacéutico y ejerció como profesor de instituto. Rafa Callejo tocaba ocasionalmente pero sin dedicarse a ello, mientras su banda de pop-rock anunció su regreso este año con un nuevo disco, After30, con el que celebran tres décadas de carrera musical y que incluye un tema inédito con Antonio Vega.

