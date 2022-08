Esmeralda Pimentel, Renata Notni y Aislinn Derbez: tres actrices mexicanas dispuestas a triunfar en España

Famosas, guapas y muy talentosas. Así son Esmeralda Pimentel, Renta Notni y Aislinn Derbez, tres conocidas artistas mexicanas que han hecho las maletas y han cruzado el charco para afincarse en nuestro país y emprender una nueva aventura profesional. Vienen dispuestas a escribrir su nombre con letras de oro y dejar huella en el panorama internacional. Madrid es la ciudad que ha acogido con los brazos abiertos a este trío de bellas intérpretes que llegan con ganas comerse el mundo con los diferentes proyectos en los que se han sumergido. Las tres actrices mantienen una buena amistad, ya que se las ha visto compartir soleadas tardes a la orilla del mar en su país natal y, aunque en ocasiones sus apretadas agendas no les han permitido verse, ahora vuelven a unir sus caminos en la capital.

Esmeralda Pimentel ha sido la primera en llegar a nuestro país. Tras su ruptura con Osvaldo Benavides, a quien conoció durante la grabación de La bella y las bestias, la protagonista de El color de la pasión se instaló en Madrid hace tres meses. Aquí está grabando Montecristo, una adaptación moderna de la novela de Alejandro Dumas. Se trata un esperado proyecto en el que comparte protagonismo con el chico de moda: William Levy. Ambos se reunieron a principios de mayo, un encuentro del que los dos intérpretes presumieron compartiendo con sus seguidores una imagen del momento junto a Roberto Enríquez, que también forma parte de esta ficción, y Alberto Ruiz Rojo, director de la serie.

Esmeralda, que el próximo 17 de agosto estrenará la serie Donde hubo fuego, está causando furor en nuestro país a sus 32 años. Su primera aparición en público en España fue durante la gala de los Premios Platino y en la alfombra roja logró conquistar el corazón del público con su elegancia, naturalidad y simpatía. Un momento que también aprovechó para compartir algunos de los detalles de sus últimos proyectos como En otro lugar, una película donde comparte pantalla con Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol.

Estuvo en El Hormiguero, donde habló sin tapujos de las críticas que había recibido por su cuerpo, incluso por parte de personas poderosas del sector interpretativo. También, se refirió al gran cambio laboral que supuso su decisión de dejar atrás su larga melena para lucir el pelo corto. Su sencillez y naturalidad terminó por conquistar a la audiencia, que cayó rendida ante ella.

A mediados de junio, era Renata Notni, de 27 años, la que aterrizaba en Madrid. Con gran felicidad lo anunciaba a través de una imagen en una casa ante un gran ventanal, que parece pertenecer a su nuevo hogar. Al igual que Esmeralda, la intérprete de La venganza de las Juanas ha viajado hasta la capital con un ilusionante proyecto entre manos. En su caso se trata de Zorro, donde se meterá en la piel de la audaz e independiente Lolita Mázquez. el amor de juventud del protagonista Diego de la Vega.

Si su compañera y amiga está bien acompañada en su proyecto por el irresistible William Levy, Renata no le va a la zaga ya que compartirá pantalla con Miguel Bernardeu, uno de nuestros guapos oficiales, quien se pondrá en la piel del legendario bandido. "No saben la felicidad de por fin poder compartirles esta noticia. Me llena de emoción ser parte de Zorro, uno de los clásicos más importantes de todos los tiempos, ahora adaptado a una nueva generación", escribió el pasado mayo la actriz para dar a conocer su participación en la producción.

Una de las cosas más complicadas a las que se va a tener que hacer frente Renata en su estancia en España es estar alejada de su novio, el actor Diego Boneta, quien hizo una interpretación magistral de Luis Miguel en la serie de Netflix. La pareja lleva más de dos años de relación y se muestran felices y enamorados. En las últimas semanas les hemos podido ver pasear su amor por las cristalinas aguas de Ibiza y Formentera, por lo que esperamos que el actor visite nuestro país con frecuencia para encontrarse con su amada, a la que ha demostrado todo su apoyo en esta nueva etapa con cariñosos mensajes. En su viaje a las islas Pitiusas, los guapos intérpretes estuvieron junto a la última de las tres amigas y actrices en llegar a nuestro país: Aislinn Derbez.

La intérprete de A la mala, de 36 años, se ha mudado a Madrid junto a su hija Kailani tras haber disfrutado de unas vacaciones por Arabia Saudí en compañía de su novio, Jonathan Kubben. A su llegada, Aislinn, de 36 años, se ha dedicado a descubrir los rincones con más encanto y más emblemáticos de la capital y ha optado por no desvelar detalles sobre los compromisos profesionales que la han traído a nuestro país aunque, de vez en cuando, da algunas pistas compartiendo imágenes del set de grabación en el que está participando.