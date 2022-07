Diego Boneta y su novia, Renata Notni, disfrutan de una romántica escapada de vacaciones en Ibiza

Diego Boneta y su novia, Renata Notni, están disfrutando de una romántica escapada de vacaciones en Ibiza. La pareja ha tomado un pequeño parón en su apretada agenda laboral para desconectar y aprovechar de un tiempo juntos visitando las maravillosas playas de las Islas Pitiusas. A pesar de que los dos artistas siempre han sido muy discretos con su noviazgo, no han dudado en compartir algunas de las instantáneas más románticas de este viaje. Unos retratos en los que han presumido de su amor, porque les se puede ver compartiendo risas y miradas cómplices mientras surcan las aguas del mar mediterraneo a bordo de un yate. De la misma manera, han sido testigos de la amplía oferta gastronómica y de ocio nocturno que ofrece la isla en compañía de la también actriz Islin Derbez, de la que son buenos amigos. Una publicación que reza "pura sabrosura", haciendo referencia a lo mucho que se están divirtiendo en esta estancia. Unas imágenes que también revelan la estupenda forma física en la que se encuentran los enamorados, que lucían como auténticos modelos en sus trajes de baño.

No es ninguna coincidencia que este año los actores hayan elegido España como destino vacacional. La protagonista de Madre Patria lleva unos meses afincada en el país con motivo del rodaje de la nueva adaptación de El Zorro, en la cuál compartirá pantalla con Miguel Bernardeau, que se pondrá en la piel del famoso héroe de acción. Por su parte, Diego Boneta también se encuentra en uno de sus mejores momentos laborales, puesto que, tras cosechar numerosos éxitos en proyectos de ficción mexicanos, ha dado el salto al mundo de Hollywood. Recientemente, se ha estrenado el remake del clásico de la comedia romántica, El padre de la novia, que se encuentra disponible en la plataforma de entretenimiento HBO Max, y que cuenta en su reparto con otras grandes estrellas de la industria cinematográfica como Andy García.

Unos novios muy bien avenidos y que saben compaginar sus ajetreadas vidas profesionales con lo personal a la perfección. A pesar de su juventud, Diego tiene 31 años mientras que Retana tan solo 27, forman una de las parejas más estables del panorama de las celebridades. Desde que comenzaron su historia de amor el pasado año 2021, se han mostrado como un apoyo esencial en la vida del otro, siempre estando presente de manera discreta en los momentos más importantes de sus carreras, desde las alfombras rojas hasta las entregas de premios. Juntos han recorrido gran parte del mundo de la mano, pero por ahora, no están pensando en formalizar su relación. "Estoy feliz. Lo que se ve no se juzga. Hay que vivir etapa por etapa y disfrutar lo que se está viviendo, no tengo prisa en nada, todo llega cuando tiene que llegar", confesó recientemente la actriz para los micrófonos de los medios de comunicación mexicanos.