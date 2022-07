Damian Lewis rehace su vida con una cantante de rock un año después de la muerte de su mujer

El 16 de abril de 2021, Damian Lewis tuvo que decir adiós a su "alma gemela". La actriz Helen McCrory, conocida por sus papeles en la serie Peaky Blinders o la saga de Harry Potter, falleció a los 52 años a causa de un cáncer, dejando a su marido y a sus dos hijos sumidos en una enorme tristeza. El protagonista de Homeland se quedó totalmente devastado tras su pérdida, pero ha intentado volver a la normalidad poco a poco. Sus hijos Manon, de 15 años, y Gulliver, de 14, se han convertido en su motor y el actor inglés se ha volcado totalmente en ellos.

Nunca sabemos lo que nos tiene preparado la vida y a veces nos sorprende. De hecho, Damian no podía imaginarse que el amor volvería a llamar a su puerta. El actor y productor inglés, de 51 años, ha recuperado la ilusión gracias a Alison Mosshart, de 43 años. Se trata de una artista estadounidense que es conocida principalmente por ser la vocalista de las bandas de rock The Kills y The Dead Weather.

En las últimas semanas, Damian y Alison han sido fotografiados juntos en varias ocasiones. El pasado 23 de junio acudieron al evento solidario 'The Alchemist's Feast' que se celebró en Londres y este miércoles, 6 de julio, fueron juntos a la fiesta para dar la bienvenida al verano organizada por The House of KOKO, también en la capital británica. La pareja posó de lo más cómplice ante las cámaras, demostrando que lo suyo va muy en serio.

Los fans del actor se han alegrado mucho al saber que ha conseguido rehacer su vida y están felices de verle sonreír de nuevo. Quien también está muy contenta con su relación es la madre de Alison. En declaraciones exclusivas al periódico Daily Mail desde su casa en Florida, Vivian, de 76 años, ha dicho que: "No sé cuántas críticas voy a recibir por esto, pero, por supuesto, estamos muy emocionados por ella". "Tienen amigos en común. No sé exactamente cómo se conocieron, pero me parece bien. Si ella es feliz, nosotros somos felices", ha dicho la madre de la artista, que ha confesado que tiene muchas ganas de conocer al actor de Homeland.

Adiós a su 'alma gemela'

El nuevo romance de Damian llega 14 meses después del fallecimiento de su esposa, con la que llevaba casado desde 2007. Dos días después de su muerte, el actor británico le rindió un sentido homenaje, asegurando que: "Ya la echo de menos". "Nunca conocí a nadie que disfrutara tanto de la vida", escribió en las páginas del diario The Sunday Times, explicando que a pesar del deterioro que le provocó la enfermedad "brilló más intensamente de lo que nunca hubiera imaginado" durante esos meses y en ningún momento "se compadeció, mostró miedo alguno o amargura".