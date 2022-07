En ¡HOLA! retransmitiremos en directo la ceremonia religiosa El imprevisto con el que no contaban Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón horas antes de su boda Se casan este viernes, 8 de julio, en el Monasterio del Puig de Santa María, a las afueras de Valencia

Después de tantos meses de preparativos, está a punto de llegar el gran día de Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón. La influencer y el profesor se casarán este viernes, 8 de julio, a las 18:00 horas en El Monasterio de Santa María de El Puig, a las afueras de Valencia (tierra natal de la novia). Tanto Teresa como Ignacio han adelantado que va a ser una boda muy emotiva y romántica, llena de momentos inolvidables pero también de muchas sorpresas y ¡HOLA! será testigo de todo lo que suceda, ya que retransmitiremos en directo la llegada de los invitados, la ceremonia religiosa y, por supuesto, la salida de los recién casados.

A pocas horas de darse el 'sí, quiero', la influencer y su futuro marido han contado algunos detalles de cómo será el enlace. Primero ha sido Teresa, que ha hablado de los tres vestidos que va a llevar y que el encargado de acompañarla al altar será su hermano mellizo; y ahora le ha tocado el turno a Ignacio. El profesor de Primaria ha explicado que va a llevar un chaqué clásico que le han hecho en la firma Anglomania, donde trabajan con un estilo que tiene "mucha inspiración de la casa real inglesa". Además, llevará una corbata de Hermès.

Al preguntarle qué ha sido lo más difícil de organizar, Ignacio ha dicho que lo tiene claro: sin duda, el expediente matrimonial. "Nos han dicho que nunca hay problemas, pero literalmente hasta el día de hoy no nos han validado el expediente matrimonial. Hasta ayer, parece que no iba a haber boda. No os imagináis el sinvivir en el que hemos estado con este tema", ha contado, desvelando el imprevisto de última hora al que han tenido que enfrentarse.

Otra de las preguntas que le han hecho sus fans es cómo se imagina que será el vestido de novia de Teresa. "Un día ella me lo preguntó. Intenté hacer un boceto pero dibujo muy mal, un día decidle que os lo enseñe jajjaja", ha confesado el profesor. Eso sí, Ignacio tiene muy claro cómo cree que será el vestido. "Una cola enorme enorme, algo de encaje, velada, con cuello recto y algo de hombresas", ha dicho publicando varias fotos de algunos vestidos que podrían asemejarse al que llevará su futura mujer. ¿Acertará? Habrá que esperar a mañana para descubrirlo.

