Tres vestidos de novia, muchas sorpresas... Teresa Andrés Gonzalvo adelanta algunos detalles de su boda

Después de once años y medio juntos, Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón van a prometerse amor eterno. Será este viernes, 8 de julio, en El Monasterio de Santa María de El Puig, a las afueras de Valencia (tierra natal de la novia), donde celebrarán su esperada boda. "Tengo muchas ganas de dar el 'sí, quiero' al amor de mi vida", nos decía una emocionada Teresa. ¡HOLA! será testigo de este día inolvidable, ya que retransmitiremos en directo y en exclusiva la ceremonia religiosa a partir de las 18:00 horas. Solo nuestros usuarios registrados podrán ver los mejores momentos y todos los detalles de esta boda que estará repleta de influencers y muchos rostros conocidos.

- Todo lo que tienes que saber para ver en directo la boda de Teresa Andrés Gonzalvo

VER GALERÍA

En la cuenta atrás para su gran día, Teresa ha querido contar algunos detalles de cómo será su enlace, respondiendo a varias preguntas que le han hecho sus fans. La influencer ha explicado que van a hacer tanto preboda como postboda, así que será un fin de semana que exprimirán al máximo junto a sus invitados. "Hacemos preboda en el puerto de Valencia y postboda en un espacio ideal de @bonho.co. Ya os enseñaré con más detalle todo. La postboda la hacemos al venir gente de fuera y, como es viernes y venían a pasar el finde a Valencia, podíamos pasar más tiempo juntos".

- Teresa Andrés Gonzalvo muestra todos los tratamientos que se ha hecho para llegar perfecta a su boda

Por primera vez, Teresa ha contado que va a llevar tres vestidos de novia y de todos se ha encargado la firma Navascués. "Impecables y perfeccionistas. Volvería a elegir otra vez a Cristina, Ángeles y todo su equipo. Mañana tengo la última prueba y viene toda mi familia a verme. ¡Qué felicidad!", ha dicho emocionada. La amiga de Marta Lozano ha explicado que su vestido de novia "lo tengo claro desde que tengo uso de razón". "Sabía que quería casarme como lo voy a hacer. Me preocupaba la idea de poder transmitir y hacer realidad lo que tenía en mi mente, pero ¡lo hemos conseguido! y estoy muy feliz". Respecto a sus zapatos, parece que ha tenido que hacer frente a un imprevisto con el que no contaba: "Literalmente se quedaron en aduanas la semana pasada. Cuando llegaron me estaban grandes y ahora está yendo Ignacio a recoger el paquete con una talla menos. Luego os actualizo...".

VER GALERÍA

Además, ya ha adelantado que va a haber muchas sorpresas, empezando por "cómo está decorada la cena": "Es una de las cosas que más va a sorprender... Un auténtico sueño para nosotros. @eljardindelcabo siempre a nuestro lado". De las arras se encargarán sus dos primos, Piluca y Henry. "Irán vestidos de la misma casa que mi vestido, Navascués. ¡Qué ganas de que los veáis porque van a estar tan guapos!".

¿Y quién la llevará al altar? Será su hermano mellizo, Andrés. "Con él he compartido todo en mi vida, el vínculo que tenemos siempre ha sido muy especial. Estoy segura de que nunca olvidaremos ese momento juntos. Es de las cosas que más ganas tengo de vivir", ha confesado. Para terminar, la futura novia ha reconocido que está "demasiado" feliz. "Y os voy a confesar una cosa: de lo que más ganas tengo de absolutamente todo es de casarme con él", ha dicho publicando una romántica foto junto a su prometido.

Regístrate ya para ver en directo la boda de Teresa Andrés

VER GALERÍA