El sentido recuerdo del actor Damian Lewis a su esposa, fallecida hace nueve meses

Hace nueve meses que el conocido actor Damian Lewis perdió a su mujer Helen McCrory, que falleció en abril de 2021 a los 52 años a causa de un cáncer. A pesar de que el actor escribió poco después de su muerte una sentida carta recordándola, no se había referido a la triste noticia en público. Hasta ahora. El artista rindió homenaje a su esposa en una velada poética celebrada en el National Theatre, donde se emitió una grabación de Helen leyendo unos versos en otro evento de las mismas características. En esta ocasión, Lewis invitó a algunos amigos de su mujer para que leyeran con él algunos poemas de la antología de Allie Esiri, A Poet for Every Day of the Year. En el público además se sentaban los dos hijos que tuvo junto a su mujer, con quien estuvo casado 14 años: su hija Manon, de 15 años, y su hijo Gulliver, de 14.

Lewis escuchó la voz de su mujer en el vídeo que se proyectó con la expresión seria y los ojos cerrados y luego tomó la palabra. “Esta noche está dedicada a ella y es perfecto, porque Helen amaba el National Theatre. Si alguien a quien no se puede quitar el protagonismo es a Helen McCrory” dijo emocionado recordando a su "su perfecta Helen". Leyó además Lewis, de 50 años, uno de los poemas con un título muy significativo dada su situación personal: Everything is going to be all right (Todo va a ir bien). Firmado por el poeta irlandés Derek Mahon algunos de sus versos dicen cosas como que “el sol saldrá pese a todo”.

Conocida actriz

Helen McCrory falleció el pasado abril a los 52 años de edad a causa de un cáncer. Dos días después de su muerte, el actor británico, conocido por sus papeles en la trepidante Homeland o la serie Billions, le rendía un sentido homenaje a la que fue su auténtica alma gemela. "Ya la echo de menos", escribía en las páginas del diario The Sunday Times. "Nunca conocí a nadie que disfrutara tanto de la vida" añadía, explicando que a pesar del deterioro que le provocó la enfermedad "brilló más intensamente de lo que nunca hubiera imaginado" durante esos meses y en ningún momento "se compadeció, mostró miedo alguno o amargura".

Ella también era una reconocida actriz pues participó en una de las sagas más famosas del cine, Harry Potter, donde interpretó el papel Narcissa, madre de Draco Malfoy. Participó también en Penny Dreadful, la película Skyfall y Peaky Blinders, ficción en la que encarnó el personaje de Polly Gray, matriarca de la familia Shelby.

