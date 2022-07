Elena Furiase anuncia emocionada el nacimiento de su hija Nala: 'Ya somos cuatro'

¡Ya está aquí! Elena Furiase y Gonzalo Sierra se han convertido en padres por segunda vez con la llegada al mundo de una niña para la que han elegido el nombre de Nala. Ha sido la feliz mamá quien ha anunciado la buena noticia y la inmensa felicidad que sienten. "El 4 de julio nació nuestra niña tan bonita, Nala. Gracias por vuestros mensajes, estamos felices. Ya somos cuatro", ha indicado. La recién nacida aumenta la familia que empezaron con su pequeño Noah, que tiene ya tres años y ahora ya puede ejercer de perfecto hermano mayor. La segunda nieta de Lolita Flores (y bisnieta de la recordada Lola Flores) ha sido fruto de un embarazo muy buscado tal y como comentaba su mamá durante la dulce espera, una etapa en la que no había desvelado si el bebé que venía en camino era niña o nuevamente niño.

Elena Furiase había pasado los últimos días antes de la llegada al mundo de su bebé disfrutando de la playa en unas vacaciones familiares en Cádiz, donde suelen juntarse todos los Flores cada verano. Lo mismo hizo antes del nacimiento de su hijo Noah, que llegó al mundo en octubre de 2018 y colmó de alegría a los suyos, con mensajes de Lolita que demostraban la ilusión que le hace a la actriz y cantante su faceta como abuela: "Ya soy abuela de un niño precioso. Gracias cielo a la virgen del Pilar y mi casta y a la de mi yerno. Olé ya soy abuela". La intérprete de Sarandonga confesó recientemente que a su primer nieto le permitía muchas más cosas que a sus hijos cuando eran pequeños, y que se lo pasa genial con él. Ahora ya tiene otro bebé al que mimar con la llegada de su nieta.

Ha sido un embarazo muy bueno para Elena Furiase, a pesar de que pasó un susto al principio de la gestación porque se contagió de covid. Sin embargo, fue solo "un catarro" y pudieron recuperarse rápido tanto ella como el bebé. "He estado muy tranquila", compartía después, gracias a la atención de , y no ha tenido ninguna secuela. Durante los últimos meses desveló que, aunque ya conocía si tendría a una niña o a un niño, no quería decirlo para no adelantarse demasiado, pero aseguró que le hubiera dado igual con tal de que el pequeño naciera sano. "Yo estoy feliz", explicó.

Elena Furiase y Gonzalo Sierra se conocían desde hacía años pero no comenzaron su relación hasta 2017. En un primer momento fueron muy cautos a la hora de compartir detalles de su vida en pareja, pero hace tiempo que ya no se esconden. "Un año después de empezar su romance anunciaron que serían padres de su primer hijo, y admitieron que aunque fue una enorme alegría para ellos fue también una sorpresa. En septiembre de 2021 pasaron por el altar con el apoyo de toda la familia en una preciosa ceremonia al aire libre celebrada en Cádiz y con los emotivos discursos de Alba Flores y Guillermo Furiase. Como se pudo ver en ¡HOLA!, la actriz tuvo cuatro vestidos de novia, todos ellos muy diferentes y actuales pero sin dejar de lado la tradición. "¡Que viva el amor, que es el motor de nuestra vida!", decía tras el enlace, admitiendo que tanto ella como su marido habían sido inmensamente felices con su enlace.