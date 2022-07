Conoce a los hijos de Míchel Salgado y Malula Sanz, un matrimonio enamorado tras 22 años de unión

Míchel Salgado fue uno de lo galácticos del Real Madrid junto a Raúl González. Veintitres años han pasado desde que el futbolista fuera fichado por el club blanco donde conoció a la que sería la mujer de su vida, Malula Sanz. La hija del recordado expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, fallecido en marzo de 2020 a causa del coronavirus, se casó con el futbolista el 5 de julio de 2000 y de su unión nacieron sus tres hijos.

El matrimonio no ha querido pasar por alto la fecha de su aniversario de boda y se han dedicado unas cariñosas palabras para celebrar el día de su unión. "Feliz 22 aniversario! 22 años soportándote y parece que fue ayer. La gente siempre dice que es amor y todas esas chorradas, pero lo que me das cada día de tu vida es mucho más que eso y muy difícil de explicar. Tus hijos, tus perros y yo te adoramos porque eres la única persona insustituible en esta familia", le dedica Míchel a su esposa, que le responde: "22 maravillosos años a tu lado". Curiosamente hace unos días su compañero y amigo Raúl celebraba también 23 años casado con Mamen Sanz, con quien ha formado una numerosísima familia con cinco hijos.

En su perfil Malula Sanz ha querido compartir varias fotos junto a su marido, una de ella convertidos en estrellas del rock. "Aquí sigo a tu lado con tus (nuestras) locuras", ha sido su divertido mensaje acompañado de un emoji riendo. Unos mensajes en los que no ha faltado la reacción de sus hijos. Malú Salgado Sanz respondía al leer las palabras de sus padres. "Ooooyyyyy ya me he emocionado, como os adoro, sois los mejores" , señalaba la hija mayor de la pareja, que prueba suerte en la música como cantante. Su hijo Miguel Ángel, futbolista como su padre, también reaccionaba a la publicación con una hilera de corazones rojos. El matrimonio tiene otro hijo Alan, de doce años, que juega al fútbol y despunta en el equipo de Fursan Hispania en Emiratos Árabes Unidos.

Si de algo están orgullosos Míchel Salgado y Malula Sanz son de sus tres hijos. Los varones siguen los pasos de su padre como futbolistas y tienen en su padre a un gran maestro y toda una leyenda del Real Madrid. Miguel Ángel Salgado acaba de ser convocado por la selección sub-20 de Emiratos Árabes Unidos. La familia de Michel Salgado reside desde 2013 en Dubái por el trabajo del exfutbolista como fundador de la Fursan Hispania Academy además de ser también embajador de leyendas de la FIFA.

El futbolista de 17 años, que se formó en la cantera del Celta de Vigo y actualmente milita en el Paços de Ferreira de Portugal, ha sido convocado para disputar tres partidos amistosos de preparación para los encuentros clasificatorios de la Copa de Asia. "Mucha suerte, hijo. Disfruta cada minuto", fue el consejo que le dio su padre, Malula Sanz también quiso mandarle un mensaje de ánimo a su hijo: "Mamá orgullosa. Buena suerte en Marruecos".

Alan Salgado, a sus 12 años, juega en Emiratos Arabes, donde reside junto a sus padres y su hermana, Malu, que cumplió el pasado mes de enro 19 años y se abre paso en el mundo de la música. Tras haber participado en La Voz Kids, ha fichado por RedOne, productor de artistas como Lady Gaga y Jennifer López. "Mis padres siempre supieron que iba a dedicarme al mundo artístico por cómo era y cómo soy’, contaba en la revista ¡HOLA! la primogénita del exjugador del Real Madrid. En su familia todos se han dedicado al deporte, "pero mis padres sienten casi la misma pasión que yo por la música, y mi madre canta increíblemente bien", añadía esta joven promesa de la canción. La joven mantiene una relación con el futbolista Mario Ruiz Sánchez, con quien le vimos celebrar la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid en París.