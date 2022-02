El hijo de Míchel Salgado que ha heredado el atractivo y el talento de su padre

Míchel Salgado está encantado con cada uno de los logros de sus hijos. El exfutbolista del Real Madrid es padre de tres hijos junto a Malula Sanz, hija del fallecido Lorenzo Sanz, de edades comprendidas entre los diecinueve años que tiene la mayor Malu y los doce que tiene el pequeño Alan. Si hace varios años celebraba el talento musical de su hija, que participó en el concurso La Voz Kids, ahora se ha mostrado muy orgulloso del nuevo paso que ha dado su hijo mediano, Miguel Ángel, en su carrera como futbolista. "Enhorabuena hijo, a por todas y me encanta que agradezcas todo lo que el Celta ha hecho por ti", ha señalado con orgullo el que fuera exfutbolista del club blanco y que también jugó en el equipo de Vigo. "Orgullosa de mi peque", añade su esposa, Malula, con quién Míchel lleva casado más de dos décadas.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Miguel Ángel Salgado es de los tres el que más se parece físicamente a su padre y ha abandonado las categorías inferiores del Celta para fichar por el Paços de Ferreira portugués. "Feliz de comenzar esta nueva etapa", señala el jugador, que cumplirá 17 años a mediados de febrero. "Quiero agradecer al Celta por todos estos años increíbles juntos. También agradecer a mi familia y a mis amigos por estar siempre a mi lado y apoyarme en todas mis decisiones. ¡Muy ilusionado por lo que viene!", eran las palabras de alegría del nieto de Lorenzo Sanz, al que muchos le auguran una carrera prometedora en el fútbol.

VER GALERÍA

Desde los trece años lleva viviendo solo en Vigo, donde jugaba en la cantera del Celta, mientras su familia lleva más de una década residiendo en Dubai. Miguel tiene en su padre a un gran maestro y toda una leyenda del Real Madrid. Míchel en su día fue el uno uno de los mejores laterales del fútbol europeo y su legado es recordado por toda la afición madridista. Ahora su hijo está dispuesto a recoger su legado y muchos no solo ven un clon de su padre en lo que al aspecto físico se refiere, sino también en su modo de jugar al fútbol por la banda derecha "Sois iguales", "eres tú de pequeño", "es clavadito a tí" o "no he visto dos personas tan parecidas en mi vida" dicen muchos de los comentarios en la publicación de Míchel Salgado sobre su hijo.

VER GALERÍA

Su hermano pequeño Alan, de doce años, también juega al fútbol y despunta en el equipo de Fursan Hispania en Emiratos Árabes Unidos. En cambio, la mayor es artista y se abre paso en su carrera como cantante. A sus diecinueve años, Malu Salgado ha firmado con RedOne, productor de artistas como Lady Gaga y Jennifer López y del himno ‘Hala Madrid… y nada más’, que sonó cuando el Real Madrid ganó su décima Copa de Europa. En su familia, Malu Salgado reconoce que "todos se han dedicado al deporte, pero mi abuela siempre ha dicho que ‘nací para ser artista'", asegura en las páginas de la revista ¡HOLA!. Y recuerda con orgullo cómo a su fallecido abuelo Lorenzo Sanz le encantaba que cantase para él. "La primera vez que lo hice fue en la fiesta de su setenta cumpleaños. Yo tenía once años y le canté Don’t Stop Me Now, de Queen. Me acuerdo que se emocionó muchísimo" cuenta y asegura que cuando ella participó en La Voz Kids y la eliminaron, Lorenzo Sanz se negó a seguir viendo el programa. Michel Salgado entonces tuvo que salir en defensa de su hija ante el gran revuelo que suscitó su participación en el concurso musical. "Me veo en la obligación de proteger a una menor que solo ha querido cantar, divertirse y vivir una experiencia inolvidable", señaló el exfutbolista, que siempre ha luchado porque sus hijos persigan sus sueños.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.