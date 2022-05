Catherine Zeta-Jones, una orgullosa madre en la graduación universitaria de su hijo mayor Dylan

Los hijos de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se hacen mayores. Si recientemente los actores visitaban la universidad de Brown, donde estudian ambos, ahora han vuelto para asistir a la graduación del mayor de los dos. A sus 21 años, Dylan Douglas ha terminado sus estudios universitarios en Ciencias Políticas y lo ha celebrado por todo lo alto, siempre acompañado por los suyos. "Felicidades por tu graduación, mi chico, mi orgullo, mi alegría, Dylan", ha escrito su madre junto a una imagen en la que aparecen abrazados. "Estoy inexplicablemente orgullosa de ti y te quiero más de lo que expresan las palabras", ha finalizado el sentido homenaje de la intérprete de La máscara del zorro.

Catherine no es la única de la familia que ha demostrado su emoción por la etapa que ha finalizado Dylan. Su hermana pequeña que comenzó también en Brown este mismo curso, ha compartido algunas imágenes en donde se aprecia la buena relación que tienen. "Graduado universario", ha escrito junto a una fotografía en la que el mayor de la familia aparece con el típico birrete y toga sobre la que colgaba la banda del prestigioso centro en el que ha estudiado, de color marrón haciendo honor al nombre. En la segunda instantánea los dos aparecen juntos y Carys insiste en la misma idea que su madre expresa: "Estoy muy orgullosa de ti". Carys, que luce un vestido blanco con escote bardot, empezó su educación superior en agosto y, según publican los medios estadounidenses, se ha decantado por la carrera que ya escogió su hermano.

Por si no fuera suficiente motivo el acabar una carrera en una de las ocho universidades más prestigiosas de Estados Unidos, Dylan además tiene otra razón para sentirse muy satisfecho consigo mismo. Como ya expresó su padre en una entrevista con The Guardian en 2010, el hijo mayor de Catherine Zeta-Jones tiene dislexia y estudió los primeros años de colegio e instituto en un centro especial, The Windward School, para alumnos con dificultades de aprendizaje. "Es algo genético, mi hermano lo tiene también", comentaba el actor.

En un vídeo de 2020, Dylan participaba en una campaña de la asociación Disfam para celebrar el día internacional de este trastorno, que tiene lugar en octubre. "Mi experiencia con la dislexia tiene dos partes, la primera fue darme cuenta lenta y dolorosamente de que había algo que no funcionaba correctamente, que era diferente y no en el buen sentido", explicaba el joven con soltura y naturalidad. "En este tiempo recibí insultos de estudiantes, profesores y amigos, que me llamaban tonto, vago, estúpido o inútil", confesaba, añadiendo que fue una etapa muy difícil, porque llegó a creerse todos estos calificativos negativos que le lanzaban. "La segunda parte fue el darme cuenta de que la dislexia, que muchos creían que era una discapacidad, fue el mejor regalo que Dios o la naturaleza me podían haber dado", compartía.

Dylan admitía en este vídeo que había sido mucho más difícil para él aprender ciertas capacidades que en otros se consideran fáciles, pero que ese recorrido le había fortalecido y mejorado su resiliencia y ética de trabajo. Sin duda, también señalaba la importancia de una buena educación de base como la que le dieron sus padres, que se mudaron al área de Nueva York desde la isla de Bermuda para que su hijo pudiera acceder a los mejores profesionales posibles dada su situación.