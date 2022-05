Johnny Deep vuelve a subirse al estrado para rebatir las acusaciones de Amber Heard

Faltan muy pocas jornadas para que el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard quede visto para sentencia después de seis semanas en las que la expectación ha sido máxima en la sala del tribunal de Fairfax, Virginia. En esta última fase, el actor ha vuelto a subirse al estrado para impugnar las palabras de la que fue su mujer, quien lo ha acusado de violencia doméstica. El ganador de un Globo de Oro califica el testimonio de la intérprete como "loco, fuera de control, horrible, atroz, ridículo y humillante". Ha explicado ante el juez que son palabras "dolorosas, salvajes, crueles y falsas" y ha indicado que pase lo que pase ha dicho "la verdad" al hablar de lo que lleva viviendo seis años.

VER GALERÍA

-El vestido 'glitter' de Georgina Rodríguez, el minimalista de Kaia Gerber y todos los looks que marcan tendencia en Cannes

-Los duques de Cambridge disfrutan de una fiesta bajo la lluvia con un entrañable reencuentro

Depp ha insistido en su inocencia y sostiene que nunca ha agredido a nadie: "Ningún ser humano es perfecto, pero nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico, ni todas esas historias escandalosas". El protagonista de títulos como Eduardo Manostijeras, Charlie y la fábrica de chocolate, Pesadilla en Elm Street o Sleepy Hollow también ha dicho ser consciente de que este proceso "no es fácil para ninguno de nosotros, no creo que a nadie le guste tener que abrirse y decir la verdad".

El abogado de Amber, Benjamin Rothenberg, ha presentado unos mensajes de texto remitidos por el actor. Uno de ellos, que se ha leído en la sala, contiene insultos sobre Heard y habla sobre el que en ese momento era su pareja, Elon Musk. Johnny, que es padre de dos hijos llamados Lily-Rose y Jack, asegura que no escribió esos textos: "Eso no es nada que haya dicho o escrito". También ha negado haber intentado que despidieran a su exmujer de Aquaman pero ha reconocido que habló con ejecutivos de Warner Bros. "Me acerqué a ellos porque la investigué. Sentí que era mi responsabilidad decirles la verdad sobre lo que se enfrentarían en el futuro", ha dicho haciendo referencia a la citada película.

VER GALERÍA

-Sin nervios y con estilo propio, así ha vivido Gabriella de Mónaco su primera gran cita con la moda

En esta misma jornada, el magistrado ha obtenido también la declaración de Kate Moss. La modelo, que compartió su vida durante tres años a finales de los 90 con el protagonista de Piratas del Caribe, ha intervenido por videollamada desde su casa de Reino Unido y ha desmentido haber sido agredida por el actor: "Nunca me empujó, ni me ha pateado ni me ha tirado por ninguna escalera", ha dicho. Ha negado que durante unas vacaciones en un resort de Jaimaca, Depp la tirara por las escaleras y ha explicado que lo que ocurrió en esa estancia es que se resbaló porque había llovido y el suelo estaba mojado.

VER GALERÍA

Las millonarias demandas de Amber y Johnny

El viernes, tras escuchar los argumentos finales, el jurado comenzará a deliberar y fallará a favor de Amber o Depp. Su proceso legal comenzó cuando el actor interpuso una demanda en la que solicita 50 millones de dólares por el artículo que su exmujer escribió en The Washington Post explicando que había sido víctima de violencia doméstica. Por su parte Heard hizo una contrademanda de 100 millones en la que aseguraba que el actor estaba detrás de una campaña de desprestigio contra ella. La pareja se casó en 2015 y se separó en mayo de 2016 por diferencias irreconciliables. Ya en ese momento la intérprete habló de violencia, pero resolvieron su divorcio sin recurrir a los tribunales.