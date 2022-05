Melania Trump deja la puerta abierta a un posible regreso a la Casa Blanca

Melania Trump ha concedido su primera entrevista desde que abandonó la Casa Blanca en enero de 2021. La esposa de Donald Trump ha hablado de su etapa como Primera Dama de Estados Unidos y sobre un posible regreso al hogar en el que fue tan feliz durante los cuatro años que duró el mandato de su marido. "Ser primera dama de los Estados Unidos fue mi mayor honor. Creo que logramos mucho en los cuatro años de la Administración Trump. Disfruté cuidando de la Casa Blanca, que fue mi hogar. Comprendí que es la casa de la gente y era un privilegio vivir ahí", ha señalado para el canal de televisión estadounidense Fox News.

Para su comparecencia en televisión, Melania ha elegido un diseño de estilo militar de Celine. Sobre un posible regreso al hogar en el que fue tan feliz en Washington, la respuesta de Melania es clara y sincera: "Nunca digas nunca", ha manifestado ante la reiterada afirmación de su marido de volver a presentarse a las elecciones en 2024. Aún asi confiesa estar muy feliz viviendo en Florida, en la mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach. !La vida es maravillosa, me mantengo ocupada y el tiempo vuela. Todo nos va genial", ha dicho de su día a día en refugio favorito, la impresionante residencia de 118 habitaciones y que cuenta con un club de golf privado, donde se casó con Donald Trump el 22 de enero de 2005.

La esposa del exmandatario ha respondido cómo afronta las críticas y asegura que no le da importancia a lo que digan de ella. "Haga lo que haga, lo cierto es que la gente siempre me critica, pero me he acostumbrado. Sigo adelante y estoy aquí para ayudar a la gente. A todos los me critican les diría que ayuden a su comunidad o que se unan a mis iniciativas". Aunque dejó sus obligaciones institucionales al mismo tiempo que su marido, ha seguido trabajando en la iniciativa Be Best, que puso en marcha durante el mandato de Trump para ayudar a los niños que sufren problemas como el ciberacoso.

Del mismo modo ha lanzado su plataforma de NFT. La exprimera dama ha diseñado y puesto a la venta en su sitio web personal varios tokens no fungibles, que son coleccionables digitales autenticados por el blockchain que a menudo son una obra de arte digital, convirtiéndose en una nueva forma de invertir en arte o activos digitales. Melania Trump dijo que "una parte de las ganancias" de su colección se utilizará para ayudar a niños en orfanatos, con el fin de iniciarlos en la programación informática.