Paz Padilla manda un mensaje de ánimo a Belén Esteban tras su grave caída Ante la grave rotura de pierna de su ex compañera de programa, la presentadora le desea que 'se recupere pronto y no se desanime'

Recuperandose ya en casa de su operación, Belén Esteban está pasando unos momentos muy bajos de ánimo y no dejan de llegarle nuevos mensajes de cariño de sus compañeros de profesión, el último de ellos ha sido el de Paz Padilla. La abrupta salida de la presentadora de Sálvame sorprendió a todos y dejó pendientes algunos asuntos con Belén Esteban. Días antes de la rescisión de su contrato con el programa, Paz tuvo un enfrentamiento con la ex mujer de Jesulín de Ubrique en el programa, discutieron y el debate, que no fue relajado, se zanjó con la marcha de Paz del plató. Ambas manifestaron que no querían protagonizar ninguna “guerra” pero la tensión fue palpable y quedó en el aire. Ahora Paz manda ánimos a la ‘princesa del pueblo’ en los duros momentos que está atravesando tras romperse la pierna en su grave caída en directo en televisión.

"Pobrecita” ha dicho la humorista al ser preguntada por Belén y no ha dudado en desearle “que se recupere pronto”, entendiendo que “debe ser muy doloroso” le recomienda “que no se desanime, que piense que las cosas pasan a veces para poder madurar”. Un consejo que asegura que también se aplica ella: “De todo lo que me pasa en la vida yo saco algo bueno, hay que madurar, muchas veces es tener paciencia, leer un libro u otra cosa, se pueden hacer muchas cosas aunque estés tumbado en la cama".

Imparable y llena de nuevos proyectos, Paz Padilla se ha replanteado la vida tras el duro golpe del fallecimiento de su marido. Buscando el sosiego que necesitaba, la presentadora se volcó en nuevos proyectos como la literatura y el teatro. Ahora, de la mano su hija Anna, su gran apoyo en este nuevo camino, acaba de presentar también su propia marca de moda, No Ni Ná, con la que madre e hija van a pasar este verano recorriendo España en furgoneta de festival en festival. En la presentación de este nuevo reto, la actriz también ha dejado claro que no echa de menos el programa porque está muy feliz ahora y ha tenido unas buenas palabras también para Jorge Javier "Entiendo que diga que no me echa de menos, cuando él estaba no estaba yo. Le deseo que sea muy feliz, yo quiero a toda la gente, a él también, le deseo todo lo mejor".

Apoyando ahora ella también a su hija Anna Ferrer, que acaba de romper su relación con Iván Martín, ha revelado cuales son sus mejores consejos cuando se acaba el amor: “Es lo mismo que me pasó a mí con su padre, yo a ese hombre lo he amado con locura, solo puedo desearle que sea feliz como él a mí“. Sobre el futuro de Anna, Paz lo tiene claro: “yo lo que quiero es que sea feliz, que esté tranquila y que se centre. Le digo: "Gorda, la vida en muy larga y hay muchas vidas, lo que tienes es que estar feliz contigo misma y lo que tenga que venir, que venga”. Madre e hija se compenetran cada vez mejor, se apoyan una en la otra y se divierten haciendo planes juntas, hace poco pudimos verlas disfrutar a lo grande a dúo en la Feria de Abril.

