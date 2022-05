Blanco, radiante y con un 'intruso': Britney Spears comparte una parte de su vestido de novia

Britney Spears y Sam Asghari están a punto de darse el "Sí, quiero" tras cinco años de amor. Ambos están muy ilusionados con la noticia y no dejan de compartir detalles y de dar pistas sobre su enlace. El fin de semana la pareja lanzó algunos nuevos datos que compartieron con sus seguidores, quienes están ansiosos de verles pasar por el altar para sellar su felicidad. La intérprete deToxic ha querido presentar al mundo a un nuevo miembro de su familia, una preciosa gatita llamada Wendy. En la imagen que ha utilizado para dar a conocer a su mascota, un felino atrigresado con unos penetrantes ojos verdes, se puede ver al animal sobre una tela blanca por la que se está paseando tan campante. Pero no era un tejido cualquiera, sino un delicado tul que, tal y como aclarado la artista, es una parte de su vestido de boda. "¡Y sí, es el velo de mi vestido de novia!", ha escrito en el pie de foto.

Se trata de un pequeño aperitivo de su traje nupcial que la cantante de One More Time ha querido compartir con sus fans para ponerles los dientes largos. Poco se sabe aún sobre el modelo que lucirá la diva del pop en su gran día. Por ahora, lo único que se ha desvelado al respecto es que estará diseñado por su amiga Donatella Versace, con quien ya se reunió en Los Angeles para una primera toma de contacto en noviembre de 2021, de la cual supimos gracias a una foto que la cantante subió del encuentro.

Por su parte, el entrenador deportivo convertido en actor ha anunciado este domingo a través de una imagen efímera que él y su futura esposa ya han fijado una fecha para darse el "sí, quiero". "Nuestras vidas han sido un verdadero cuento de hadas”, ha escrito sobre una foto de su compromiso. "Feliz Día de la Madre para ti, mi futura reina. Además, ¡se ha encontrado la fecha de la boda! Pero nadie lo sabrá hasta el día siguiente", ha desvelado Sam Asghari, dejando a todos los seguidores con la miel en los labios y ganas de más. La pareja tiene pensado revelar su nuevo estado civil una vez que ya se hayan convertido oficialmente en marido y mujer.

El pasado mes de septiembre, tras cinco años de relación, Britney y Sam se comprometieron. Fue el primer paso que dieron para celebrar la ansiedad libertad de la cantante de la tutela de su padre. La propia intérprete lo reveló a través de un vídeo que compartió en el que quiso mostrar el precioso anillo de compromiso que su novio le había regalado. Horas más tarde, el representante de Sam confirmaba la noticia en un comunicado oficial revelando más datos sobre uno de los detalles más comentados, la delicada joya de diamantes con la que el modelo había pedido matrimonio a la cantante, exclusivamente diseñada para la ocasión por el joyero de Nueva York Roman Malayev.

Además de la boda, Britney Spears y Sam Asghari tienen otras cosas bonitas e importantes que celebrar y es que la cantante reveló en abril que están esperando un bebé. Era ella misma, que en diciembre cumplirá 41 años, quien comunicaba la feliz noticia. "Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice un test de embarazo y... bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!", dijo entonces la cantante de Ooops!... I Did It Again, que está dispuesta a vivir esta dulce espera en la máxima intimidad posible porque no quiere ser fotografiada.

La estrella de la música reconoció que en sus anteriores embarazos tuvo "depresión perinatal", una experiencia que ha calificado como terrible. También desveló que durante esta gestación va a practicar yoga, un deporte que ha incluido en su rutina habitual. El bebé de Britney y Sam tendrá dos hermanos, nacidos del matrimonio de la cantante con Kevin Federline, del que se separó en 2007 y con el que mantiene buena relación. La ganadora de un Grammy fue madre por primera vez el 14 de octubre de 2005, ese día daba la bienvenida a Sean Preston. Un año después, el 12 de octubre de 2006, llegó al mundo Jayden para completar su felicidad. "Me vuelve loca porque son tan altos y todavía están creciendo. Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días" decía de los adolescentes, que ahora van a convertirse en hermanos mayores. Los jóvenes han heredado el talento musical de sus padres. Al menor le encanta ejercer de DJ en su propia casa y ha demostrado sus grandes habilidades para tocar el piano.