Fallece la mujer de José Cabrera, colaborador de 'Cuarto Milenio'

La mujer de José Cabrera, doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría y en Medicina Legal Forense y colaborador habitual del programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, ha fallecido de forma trágica en Marbella. A pesar de que no han trascendido muchos detalles de lo ocurrido, parece que la esposa del tertuliano del formato de Cuatro habría muerto tras atragantarse con una zanahoria cuando se encontraba de vacaciones junto a su marido en un restaurante de la ciudad malagueña, tal y como ha adelantado Vanitatis. "Ha sido tan inesperado que no puedo decir nada", ha expresado el profesional médico en el citado medio, donde además aseguran que todo transcurría con absoluta normalidad hasta que la mujer se empezó a sentir mal al ingerir la hortaliza. "Se hizo todo lo que se pudo y mucho más. Pero no se consiguió reanimar a la mujer y se asfixió", añaden.

El matrimonio, que tiene una hija en común, llevaba acudiendo a Marbella de vacaciones desde hace más de veinte años, donde aprovechaban para descansar y pasar unos días en pareja. A pesar de la dificultad de la situación, José continúa como colaborador en sus programas televisivos. De hecho, el pasado jueves 21 de abril participó en Cuarto milenio porque como él mismo dice "la vida sigue". "Ayer le dije al doctor Cabrera que nosotros también somos su familia. Y así es. Un abrazo y mucha fuerza Doc", ha escrito Iker Jiménez para dar el pésame a su compañero y amigo ante sus seguidores.

Además, antes de la triste noticia, el presentador del espacio de Mediaset le dedicó unas palabras al acabarse uno de los programas. "Con Cabrera me ha pasado una cosa curiosa. Tuvimos unos años de pausa, luego volvió, parecía un miura. Me di cuenta, le he observado, no ha cambiado", dijo el comunicador. "Hemos cambiado nosotros, el mundo de la comunicación en general. Como todo se ha vuelto más suave, nadie quiere faltar a nadie, hay miedo a no agradar… él habla como hace unos años", relató Iker sobre su compañero.

Además de escribir 60 libros y 100 trabajos científicos sobre temas relacionados con la psiquiatría, la toxicología y la drogadicción, José cabrera recibió la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco. De hecho, su amplia carrera habla por sí sola. Ha sido jefe del Servicio de Toxicología del Instituto Nacional de Toxicología (Ministerio de Justicia), director de la Comisión Científica del Plan Nacional de Drogas del Ministerio del Interio, director General de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, psiquiatra Forense de los Juzgados de Plaza de Castilla, miembro de la Agencia Española del Medicamento o miembro de la EMEA Europea, entre otros cargos.

