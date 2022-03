Fernando Tejero se sincera sobre sus problemas de salud mental

A pesar de que muchos piensen que la vida de los actores y artistas es perfecta e idílica, lo cierto es que muchos de ellos confiesan que sufren problemas de salud mental. Si hace unas semanas eran Dani Martín, la cantante María Isabel o Vega, exconcursante de Operación Triunfo, los que hablaban sobre la ansiedad o el trastorno bipolar, ahora el intérprete Fernando Tejero se ha sincerado sobre la depresión que ha conseguido superar. A punto de terminar de rodar la película Últimas voluntades, un filme que protagoniza junto a Adriana Ozores y Óscar Casas, el actor ha asegurado que las enfermedades mentales se han convertido en una epidemia silenciosa que cada vez está teniendo más magnitud. "He pasado por una depresión muy grande y afortunadamente me puedo pagar un psicólogo. Sin embargo, hay criaturas mileuristas que por desgracia no se lo pueden permitir. Yo no solamente denuncio, sino que exijo que haya más atención a la salud pública", ha dicho Fernando en una entrevista con 20 minutos.

Después de comparar a esta enfermedad mental como "una prisión", Fernando, que tuvo días en los que no podía ni levantarse de la cama, ha contado que logró superar su depresión gracias a la ayuda terapéutica, el deporte y a sus amigos, quienes fueron un gran apoyo en todo momento. "La primera vez que acudí al psiquiatra me preguntaba si estaba loco o qué pensaría la gente de mí. Reconocer que me he tenido que medicar me ha costado, pero creo que es mi obligación contarlo", ha expresado el actor, asegurando que nadie está a salvo de padecer estas enfermedades y que le hubiera gustado tener más confianza con su familia a la hora de abordar este tema.

Convencido de que debería haber muchos más talleres de risoterapia porque cree que el sentido del humor ayuda mucho y es muy necesario, el intérprete de Fermín Trujillo en La que se avecina ha confesado además que le hubiera encantado tener a alguien en los momentos más complicados. Además, el actor ha asegurado que ha sufrido mucho acoso por redes sociales, aunque se ha ido acostumbrando.

A punto de terminar de rodar su última película, Fernando se ha mostrado muy preocupado en los últimos días por José Luis Gil, su compañero en la ficción de Telecinco. El actor zaragozano sufrió un ictus y permaneció ingresado 22 días en el Hospital de Nuestra Señora del Rosario de Madrid, por lo que el artista quiso mandarle un mensaje de apoyo: "Recupérate pronto, José. Te quiero con todo mi corazón. Eres de los seres más bonitos".

