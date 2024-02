Así fue el emocionante reencuentro entre Malena Alterio y Fernando Tejero que ha revolucionado a sus fans

Loading the player...

Malena Alterio ha vivido una noche que no va a olvidar nunca tras alzarse con el Goya como mejor actriz por la película Que nadie duerma. Los pronósticos de que iba a ser la ganadora se cumplieron y se ha hecho con la estatuilla, completando un triplete tras los premios ya recogidos en los Forqué y los Feroz. La actriz argentina ha subido al escenario, muy emocionada, y ha dado las gracias a todos los presentes, a su equipo y a su familia. Tras este inolvidable momento, ha protagonizado un instante que ha revolcuionado las redes sociales, ¡se ha reencontrado con Fernando Tejero! Sus seguidores no han podido evitar acordarse de Emilio y Belén en la serie de Aquí no hay quien viva, ya que los intérpretes son muy amigos desde que trabajaron juntos. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

