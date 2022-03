Vega revela que sufre un trastorno bipolar

Vega se ha sincerado como nunca lo había hecho hasta ahora a través de la música. La cantante andaluza, a la que conocimos hace casi dos décadas en la segunda edición de Operación Triunfo, ha estrenado su nuevo single llamado Bipolar, del que será su próximo álbum de estudio, Mirlo blanco, que verá la luz en febrero de 2022. Un nombre que a priori no debería haber suscitado mayor curiosidad de no haber sido porque la artista ha desvelado que sufre ese trastorno mental desde hace años. La artista ha querido dar visibilidad a esta dolencia y considera de vital importancia abordar este tipo de problemas de salud mental como asunto prioritario en la Sanidad Pública.

-¿Qué es el trastorno bipolar y cómo saber que alguien lo sufre?

VER GALERÍA

Días después de estrenar su canción, la intérprete se ha armado de valor para hacer su confesión más personal hasta la fecha. "Soy bipolar. Real, que no regia. Diagnosticada. No de ese bipolar que a veces hemos arrojado contra alguien como un insulto de conveniencia. Toda mi vida ha estado llena de días confusos. Mañanas de llorar a mares sin razón aparente y reír a horcajadas por la misma sinrazón", comienza esta carta tan sincera escrita en su blog.

-'Una foto con pelo mientras dure': la confesión de Vega sobre las secuelas del coronavirus

La artista confiesa cómo la mayor parte de su tiempo se ha sentido "abrumada" al no llegar comprenderse a sí misma y a los que le rodeaban. Y cuenta cómo fue el día en el que recibió el diagnóstico. "Persona PAS (altamente sensible), coeficiente intelectual superdotado (y desaprovechado… esto se lo añado yo), bipolar y migraña hemipléjica crónica. Su cóctel molotov, gracias", revela mientras asegura que ese mismo día acabó en una terapia grupal, donde afortunadamente resolvió la incognita que más la hacía sufrir. "¿Qué hay de malo en sentir así?", se preguntó. "Ser bipolar no es ninguna estupidez que se pueda lanzar al aire como un insulto más. Es doloroso y difícil de gestionar para quienes lo padecemos y para quienes nos rodean", cuenta mientras trata de sacar el lado positivo de las personas que la padeden. "Pero en mi experiencia personal tampoco quiero que se estigmatice, quiero darle visibilidad a una dolencia que, si bien es de por sí un sin vivir para muchos (muchos más de los que creemos, muchos ni saben que lo son), también es una dolencia que aflora reiteradamente en una parte muy bella para mí de las personas". Y ha querido recalcar: "Ser extremadamente sensible, empático, al punto de somatizar la alegría y el dolor ajeno, eso, dentro del drama de convivir con ello, me parece que aporta cosas buenas".

VER GALERÍA

"Alguien a quien admiro profundamente escribió una canción que rezaba “el equilibrio es imposible”, por una vez yo me he propuesto la utopía de encontrarlo, de lograr encontrar un lugar para las dos, donde pueda convivir con mi peor versión. No hay nada malo en sentir así, “solo” (y no es poco) hay que aprender a lidiar con la crudeza y la belleza de vivir bajo su yugo. Asumirlo. Aceptarlo. Querer levantarte y aprender de los tropiezos. Y si es con ayuda profesional, mucho mejor", ha concluido la artista, que asegura que su problema de salud mental es como otro cualquiera, que precisa de un profesional. y ha insistido en que la salud mental debería ser una prioridad en la sanidad.

Por último la solista ha contado con la ayudad de su hija, Noa,nacida de su feliz matrimonio con José María Rivera, y su sobrina, Maria, para componer esta canción. "Caí en la cuenta de que quien me hacían feliz eran mi hija y mi sobrina y les pregunté qué les hacía feliz: la primavera, andar descalza por la playa a la que vamos en verano, ponerse flores en el pelo, volar... Esas cosas a mí jamás se me habrían ocurrido ponerlas como autora en una canción". Por último, desea que su nuevo single de alguna manera sirva como consuelo, empuje y energia para muchos que lo están pasando mal:"La música también es terapéutica, hacerla y escucharla".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.