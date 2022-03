Caitlyn Jenner, una orgullosa abuela de 20 nietos: te contamos quiénes son

La familia crece para Caitlyn Jenner. La integrante del clan Kardashian se ha convertido en abuela por vigésima vez. Una noticia maravillosa y que la orgullosa abuela no ha dudado en compartir a través de sus perfiles sociales, pues tan pronto como la niña, que ha recibido el nombre de Goldie Brooklyn, ha llegado al mundo, la activista trasngénero ha decidido darle la bienvenida al mundo compartiendo una instantánea. La recién nacida, que se convierte así en el último miembro de esta enorme familia, es hija de Burt Jenner, el hijo mayor de Caitlyn nacido de su relación con Chrystie Crownover. Junto a su esposa, Valerie Pitalo, el empresario y, posiblemente, el más desconocido de los Jenner, se estrena en la paternidad numerosa, pues ya cuenta con dos pequeños más en su hogar, Bodhi, de cinco años, y William, de tres.

Un mundo fascinante el de la familia numerosa, pero que en ocasiones puede resultar algo complicado. Sin embargo, Burt Jenner no tendrá problemas, ya que su hermana Cassandra Marino le puede dar consejos. Precisamente, fue la hermana mayor de Kendall y Kylie, la primera en darle nietos a la estrella de los realities de televisión. A sus 41 años ella misma se describe en sus perfiles sociales como mujer, esposa, mamá y fotógrafa. Y es que al igual que su hermano mayor, Cassandra prefiere mantenerse alejada del mundo del espectáculo. Sin embargo, sí se sabe que junto a su marido, el empresario Michael Marino, han formado una gran prole: Francesca, de 13 años, Isabella, de 10 y Luke de tan solo 5 años. Una vida a caballo entre Texas y Seattle que no le permite mantener mucho el contacto con la parte más mediática de su familia, pese a mantener una buena relación con ellos.

Por su parte, Brandon Jenner, fruto del matrimonio de Caitlyn con Linda Thompson, también es papá. El músico, mantuvo una relación sentimental de catorce años con la también artista Leah Felder de la que nació Eva James, de 6 años y por la que la ex pareja mantiene una cordial relación. Pese al fin de su primer matrimonio, el joven volvió a rehacer su vida junto a Cayley Stoker con quien se convirtió en padre por partida doble, ya que en 2020 la pareja anunciaba la llegada al mundo de sus gemelos Bo Thompson Jenner y Sam Stoker Jenner. Unos pasos que su popular hermano Brody Jenner ha preferido no seguir. La estrella de The Hills, un reality show emitido por la MTV, no tiene planes de ampliar el número de nietos para Caitlyn Jener. Precisamente, este tema pudo motivar su divorcio con Kaitlynn Carter un año después de pasar por el altar, ya que la bloguera tenía planes muy distintos: quería cumplir su sueño de ser madre y formar su propia familia.

Del mismo modo, la más pequeña del clan Kardashian - Jenner, Kylie, también es madre por partida doble. De su relación con el rapero Travis Scott ha nacido Stormy Webster, que con tan solo cuatro años es toda una estrella en internet que promete seguirle los pasos a su madre, y el hasta ahora conocido como Wolf, de tan solo un mes y medio y al que, recientemente, su madre ha decidido cambiarle el nombre. Una maternidad que ella misma ha confesado que ha resultado ser un camino más complicado de lo esperado.

Y a pesar de no ser familia de manera biológica, Caitlyn también se encuentra muy unida a sus hijastras: las hermanas Kardashian. Por este motivo, los nietos de su exmujer Kris Jenner también los considera como a propios. Seguramente los más conocidos de ellos sean los cuatro pequeños de Kim: North, Saint, Chicago y Psalm (de 8, 6, 4 y 2 años respectivamente). Todos ellos son hijos de Kayne West que, tras su separación oficial, ha dejado más que patente las diferencias que existe entre la expareja en su manera de educarlos.

En cuanto a la mayor de las Kardashian, Kourtney, también es la cabeza de una familia numerosa, pues durante el tiempo que duró su noviazgo con Scoot Disick, la pareja tuvo tres hijos: Mason Dash Disick de 12 años, Penelope Scotland Disick de 9 años y Reign Aston Disick de 7. Todos ellos han crecido delante de de las cámaras de Keeping Up With The Kardashian, el reality que ha llevado a la fama a su familia.

El mismo programa ha dado la bienvenida a los nuevos miembros que se iban uniendo por el camino, como la pequeña True, hija de Khloe y el jugador de baloncesto Tristan Thompson, que vino al mundo en 2018. Igualmente, el único hermano varón de los Kardashian, Rob, también ha formado su particular familia, pues tras una fugaz, y algo problemática, relación con la bailarina Blac Chyna, nació la pequeña Chyna Dream Renne que ya tiene 6 años.

